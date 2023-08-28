Atık yağ geri dönüşüm fabrikasına operasyon... 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi!

Mersin’de bir katı atık yağ geri dönüşüm fabrikasına düzenlenen operasyonda, 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 09:45
Atık yağ geri dönüşüm fabrikasına operasyon... 30 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi!
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Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kentte faaliyet gösteren bir atık yağ geri dönüşüm fabrikasına drone desteğiyle operasyon düzenlediğini açıkladı.

Operasyon çerçevesinde iş yerinde yapılan aramada 30 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliyle ilgili adli işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


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