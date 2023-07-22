E-ticaret sektörü 801 milyar TL'ye ulaştı
2022 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporuna göre, sektörün büyüklüğü 2022’de gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 6’sına karşılık gelen 801 milyar TL’lik bir ekonomik büyüklüğe ulaştı.
Türkiye’deki e-ticaret hacmi ve işlem sayıları her yıl büyümeye devam ediyor. E-ticaret, yapay zekâ aracılığıyla verilerin daha etkin kullanılmasına yönelik gelişmelerden güç alarak büyümesini sürdürüyor. Chatbot’lar, sepet yaratıp satın alma aşamasında deneyimini sonlandıran müşterilerin yüzde 20-30’luk bir kesimini satın almaya yönlendirmeyi başarabiliyor.
2022’de yapay zekânın e-ticaretle buluştuğu trendlere bakıldığında müşterinin aradığı ürünü veya hizmeti tam ve kesin olarak bulma ihtiyacına hizmet eden gelişkin arama fonksiyonları göze çarpıyor. Görsel arama teknolojileri 2022’de küresel ölçekte 9.2 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaştı, satın almayla sonlanan alışveriş oranlarını artırma ve yeni etkileşim imkânları yaratma potansiyeli aracılığıyla bu işkolunun 2032’de 46.2 milyar dolar pazar değeri yaratması bekleniyor.
TÜRKİYE 18’İNCİ SIRADA
Halihazırda dünyadaki 18’inci büyük e-ticaret pazarına ev sahipliği yapan Türkiye, yerel ölçekte olduğu kadar uluslararası arenada da yükseliyor.
iyzico, Dogma Alares ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) işbirliğiyle hazırladığı “2022 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu”na göre, e-ticaret sektörünün büyüklüğü 2022’de gayrisafi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 6’sına karşılık gelen 801 milyar TL’lik bir ekonomik büyüklüğe ulaştı. Ayrıca e-ticaret işlem sayıları 2020’deki değerinin 2 kat üzerine çıkarak 4.8 milyar adede yükseldi.
Raporda şu tespitlere yer verildi:
- 2022’de dünya ölçeğinde 5.7 trilyon dolar değerinde pazar payı elde eden e-ticaret, 100.2 trilyon dolar değerindeki küresel gayri safi hasılanın yüzde 5.7’sini temsil etti. E-ticaretin global perakende satışlar içindeki payı ise yüzde 22 oldu.
- Türkiye’deki e-ticaret faaliyetleri, toplam perakendeden aldığı pay yüzde 16.5.
- Türkiye’de e-ticarette ortalama sepet tutarlarında 2020’den 2021’e 13 TL, 2021’den 2022’ye 79 TL’lik bir yükseliş gözlendi. Aydan aya yıllık en büyük hacim artışı temmuz ve ağustos aylarında yüzde 200 seviyelerinde gerçekleşti.
- E-ticaret platformlarını kullanan kullanıcı sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2.2 arttı. Ayrıca 2022 itibarıyla kadın ve erkek kullanıcıların oranı sırasıyla yüzde 58 ve yüzde 42 olarak kayıtlara geçti.
- E-ticarette satış hacmi ve işlem sayısı bazında en yüksek pazar payına sahip ürün kategorileri 2022 yılında sırasıyla moda ve aksesuvar, elektronik ve teknoloji, kozmetik ve kişisel bakım, hizmet, turizm ve seyahat olarak gerçekleşti. Bu beş sektör, satış hacmi bakımından e-ticaret sektörünün yüzde 63’ünü ve işlemlerin yüzde 66’sını oluşturdu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobilden sonra sıra ev sahiplerinde
- Kılıçdaroğlu için özür diledi!
- İkinci el araç satışları için yeni açıklama
- Erdoğan'dan 'AB' mesajı
- Marmaray’da intihar girişimi
- AKP'li meclis üyesi de sokağa çıktı: Sabrımız bitti!
- Kaftancıoğlu görevini bırakacağını açıkladı
- Adana'da hava sıcaklığı rekoru: 47 derece oldu
- TÜGVA Koordinatörü'nden ses kayıtlı şantaj
- 'Şimşek gaza basıyor Erdoğan frene...'