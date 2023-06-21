E-ticaret devi Alibaba'nın CEO'su değişti: Kripto yatırımcısı geldi
Çin merkezli e-ticaret devi Alibaba'nın CEO'su değişti. Yeni CEO kuruculardan biri olan Joseph Tsai olacak.
Dünyanın en büyük e-ticaret firmalarından biri olan Alibaba Group'un CEO'sunun değiştiği duyuruldu. Şirketin yeni başkanı mevcut yönetim kurulu başkan yardımcısı Joseph Tsai olacak. Kripto yatırımları ile bilinen yeni CEO 10 Eylül tarihinden itibaren görevine başlayacak.
Açıklanan bilgilere göre eski CEO Daniel Zhang ise sadece Alibaba Cloud Intelligence Group'un başkanı ve CEO'su olarak görev yapacak.
TAOBAO VE TMALL GROUP CEO'SU DA DEĞİŞTİ
Alibaba'nın e-ticaret platformu olan Taobao ve Tmall Group'un başkanı da değişerek Eddie Wu oldu.
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