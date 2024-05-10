EA, yeni Battlefield oyunu için en büyük ekibi kurdu

Merakla beklenen yeni Battlefield oyunu için Electronic Arts'tan açıklama geldi. Çok büyük bir ekip kuran EA, oyun hakkındaki planları da açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 12:20
EA, yeni Battlefield oyunu için en büyük ekibi kurdu
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Electronic Arts yeni Battlefield oyunu hakkında bazı açıklamalar yaptı. Buna göre oyun hem çok oyunculu hem de tek oyunculu olacak. En son 2021 yılında Battlefield 2042 ile karşımıza çıkan oyun, oyunseverler tarafından karışık yorumlar almıştı. 

BATTLEFIELD NASIL OLACAK?

Serinin geleceği hakkında gelişmeler beklenirken, EA yayınladığı raporda yeni Battlefield oyunu için çok büyük bir ekip kurduklarını açıkladı. 

Şirket oyuncuları dinleyerek önemli dersler çıkarttı ve  Battlefield tarihinde görülmemiş geniş bir ekiple beraber geliştiriliyor.

Oyun, bunların yanı sıra Fortnite, Call of Duty: Warzone ve Battlefield 2042'te karşılaştığımız çok büyük bir live-service yapım olacak.


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