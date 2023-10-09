Battlefield 2042 kısa süreliğine ücretsiz olacak
Battlefield 2042 yeni sezonu 10 Ekim'de oyunseverlerin karşısında olacak. Ondan önce de Battlefield 2042 ücretsiz hale gelecek. Peki ne kadar süreliğine?
Battlefield 2042, 6. sezon: Dark Creations 10 Ekim'de oyunculara sunulacak. Electronic Arts ise bu yeni sezonu bir etkinlik kapsamında kutlamak için Battlefiled 2042'yi 12 ile 16 Ekim tarihleri arasında ücretsiz hale getiriyor.
BATTLEFIELD 2042 KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ
Daha önce Steam'de çoğunlukla beğenilmemiş olmasıyla gündeme gelmişti. Mart ayında da benzer bir şekilde ücretsiz hale getirilen oyun birkaç gün boyunca ücretsiz olarak oynanabilir olmuştu.
Oyun normalde 600 TL'lik bir fiyata sahip.
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni il başkanı belli oldu!
- 4. kez kanser olan Bahar Öztan sağlık durumunu paylaştı
- CHP İstanbul'da kongre yarışı
- Esirlerin tutulduğu Gazze'ye hava operasyonu!
- CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde listeler belli oldu
- Erdoğan'a liderlerden 'tebrik' telefonu
- ‘Bu yoz akıl, partiyi için için çürütüyor’
- Aşırı dinci bakandan esirlerle ilgili skandal sözler
- İsrail'den dünya genelinde 'kırmızı alarm' uyarısı
- İmamoğlu'ndan Canpolat'a sert yanıt