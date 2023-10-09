Battlefield 2042 kısa süreliğine ücretsiz olacak

Battlefield 2042 yeni sezonu 10 Ekim'de oyunseverlerin karşısında olacak. Ondan önce de Battlefield 2042 ücretsiz hale gelecek. Peki ne kadar süreliğine?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:51
Battlefield 2042 kısa süreliğine ücretsiz olacak
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Battlefield 2042, 6. sezon: Dark Creations 10 Ekim'de oyunculara sunulacak. Electronic Arts ise bu yeni sezonu bir etkinlik kapsamında kutlamak için Battlefiled 2042'yi 12 ile 16 Ekim tarihleri arasında ücretsiz hale getiriyor.

BATTLEFIELD 2042 KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ

Daha önce Steam'de çoğunlukla beğenilmemiş olmasıyla gündeme gelmişti. Mart ayında da benzer bir şekilde ücretsiz hale getirilen oyun birkaç gün boyunca ücretsiz olarak oynanabilir olmuştu. 

Oyun normalde 600 TL'lik bir fiyata sahip.


Battlefield 2042 kısa süreliğine ücretsiz Battlefield 2042 Battlefield 2042 ücretsiz oluyor

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