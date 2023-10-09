Battlefield 2042 kısa süreliğine ücretsiz olacak

Yayınlanma: 09.10.2023 - 10:51

Güncelleme: 09.10.2023 - 10:51

Battlefield 2042, 6. sezon: Dark Creations 10 Ekim'de oyunculara sunulacak. Electronic Arts ise bu yeni sezonu bir etkinlik kapsamında kutlamak için Battlefiled 2042'yi 12 ile 16 Ekim tarihleri arasında ücretsiz hale getiriyor.

BATTLEFIELD 2042 KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ

Daha önce Steam'de çoğunlukla beğenilmemiş olmasıyla gündeme gelmişti. Mart ayında da benzer bir şekilde ücretsiz hale getirilen oyun birkaç gün boyunca ücretsiz olarak oynanabilir olmuştu.

Oyun normalde 600 TL'lik bir fiyata sahip.