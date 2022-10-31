EA’dan Marvel evrenine sizi ışınlayacak 3 yeni oyun geliyor

31 Ekim 2022 Pazartesi, 23:48

EA (Electronic Arts), bir süredir Marvel ile iş birliği içinde görüşmeler sürdürüyor. Bunun neticesinde ise yeni Iron Man oyununun geleceğini duyuruldu. Yeni ortaya çıkan yeni bilgilere göre iş birliğinin neticesinde toplamda 3 oyun piyasaya sürülecek.

MARVEL EVRENİ EA İLE OYUNSEVERLERİN KARŞISINA ÇIKIYOR

Electronic Arts ile Marvel iş birliği her geçen gün büyüyor. EA Motive stüdyosu tarafından geliştirme süreci başlayan Iron Man’in ardından 2 yapım daha karşımıza çıkacak. Ne zaman çıkacağı henüz belli değil ancak Iron Man için ilk duyuru 2023 sonuna yetişse bile oyunun çıkması en erken 2024’ün son çeyreğini bulacak.

Çıkması beklenen 2. oyun Wakanda efsanesi Black Panter olacak. 3. yapım da Captain America.

EA, kısa bir süre hatırlayacağınız üzere Sims 4'ü ücretsiz hale getirdi. Bütün platformlarda ücretsiz olarak oynanabilen ve indirilen serinin son oyununun DLC( oyunların indirilebilir içerikleri/paketler/kıyafetler vs)'leri halen yüksek fiyatlardan satılıyor.