Bilgisayar oyunları çocukların beyin gelişimine katkı sağlıyor

27 Ekim 2022 Perşembe, 15:03

Bilgisayar oyunları oynayan ve oynamayan çocuklar arasındaki farkı araştırmak için yapılan yeni bir çalışmaya göre günde üç saat veya daha fazla süre bilgisayar oyunu oynadığını söyleyen çocukların, dürtü kontrolü ve işler hafızayı kapsayan bilişsel beceri testlerinde hiç bilgisayar oyunu oynamayan çocuklara göre daha iyi performans gösterdiği bulundu.

Yaklaşık 2.000 çocuk üzerinde yürütülen bir çalışma JAMA Network Open bülteninde yayımlandı. Populer Science Türkçe'nin aktardığı araştırmaya göre ABD Ulusal Uyuşturucu Bağımlılığı Enstitüsü (NIDA) ve ABD Ulusal Sağlık Enstitülerine bağlı diğer kuruluşlarca desteklenen ve halen devam etmekte olan Gençlerdeki Bilişsel Beyin Gelişimi (ABCD) Çalışması’ndaki veriler analiz edildi.

BİLGİSAYAR OYUNU OYNAMAK İLE BEYİN GELİŞİMİ ARASINDAKİ BAĞLANTILARI ANLAMAYA YARDIMCI OLUYOR

NIDA Başkanı Dr. Nora Volkow “Bu çalışma, bilgisayar oyunu oynamak ile beyin gelişimi arasındaki bağlantıları giderek daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor” diyor. “Birçok çalışmada bilgisayar oyunları, davranış ve zihin sağlığı problemleriyle ilişkilendirilmişti. Yeni çalışmada ise bu popüler uğraşın bilişsel faydalar taşıyabileceği ileri sürülüyor. Konunun daha fazla incelenmesi gerekiyor.”

Video oyunları ile bilişsel davranış arasındaki bağlantı bazı çalışmalarda incelense de bu bağlantıların altında yatan nörobiyolojik işleyişler çok iyi anlaşılmış değil. Sadece bir avuç kadar nörogörüntüleme çalışmasında bu konu ele alındı. Söz konusu çalışmalardaki örnek boyutu ise 80’den az.

Araştırmacılar, yeni çalışmada günde üç veya daha fazla saat bilgisayar oyunu oynadığını söyleyen çocukların, kendilerine verilen her iki bilişsel görevde de hiç oyun oynamayan çocuklardan daha hızlı ve daha isabetli sonuçlar elde ettiklerini keşfetti. Bilim insanları ayrıca bu iki grup arasındaki bilişsel işlevde gözlenen farklılıklara, beyin faaliyetindeki farklılıkların da eşlik ettiğini buldu.

Fonksiyonel MRI beyin görüntülemesiyle yapılan analizlerde, günde üç veya daha fazla saat bilgisayar oyunu oynayan çocukların dikkat ve hafıza ile ilişkili beyin bölgelerinde (oyun oynamayan çocuklara kıyasla) daha yüksek beyin faaliyeti olduğu saptandı. Ayrıca günde en az üç saat bilgisayar oyunu oynayan bu çocukların bilişsel yönden daha zorlu işlerle ilişkili frontal beyin bölgelerinde daha fazla beyin faaliyeti ve görmeyle ilişkili beyin bölgelerinde ise daha düşük beyin faaliyeti olduğu belirlendi.