Ebeveynler dikkat: Roblox çocukların kumar oynamasını kolaylaştırıyor

Yayınlanma: 20.08.2023 - 14:50

Güncelleme: 20.08.2023 - 14:51

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Kuzey Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta açılan yeni bir toplu dava açıldı. Davada çocuklara yönelik sanal oyun platformu Roblox'un, üçüncü taraf kumar siteleri aracılığıyla çocukların kumar oynamasını kolaylaştırdığı öne sürüldü. Roblox, milyonlarca sanal oyun deneyimine ev sahipliği yaparken, bu dava platformun çocukların ve gençlerin kumar oynamasına olanak sağladığı suçlamalarını gündeme getiriyor.

Techcrunch'ın haberinde yer alan bilgilere göre, davayı açan ebeveynler Rachel Colvin ve Danielle Sass, Roblox'un sanal para birimi 'Robux' ile bağlantılı üçüncü taraf sitelerde oynamaya teşvik edilen çocukları tarafından binlerce Robux'un bilgileri dışında kaybedildiğini öne sürüyor. Dava, RBXFlip, Bloxflip ve RBLXWild gibi üçüncü taraf sitelerin çocukları yasadışı bir şekilde kumar oynamaya davet eden "katılımcılar" olduğunu iddia ediyor. Bu üçüncü taraf sitelerin sahipleri, Roblox ile birlikte davalı olarak adlandırılıyor.

YETERİNCE ÖNLEM ALINMIYOR

Roblox'un Hizmet Şartları, sanal fişlerle oynamanın simüle edilmiş bahis veya gerçek para, Robux veya deneyim içi değerli öğelerin takası gibi simüle edilmiş kumar içeren deneyimlere izin vermediğini belirtiyor. Ancak ebeveynler, Roblox'un üçüncü taraf bahis sitelerine karşı yeterince önlem almadığını öne sürüyor. Dava dilekçesinde Roblox'un ebeveynlere ve kullanıcılara platformunun ve dijital para biriminin güvenli olduğunu yanıltıcı bir şekilde beyan ettiği iddia ediliyor.

ROBLOX YETKİLİLERİ DURUMUN FARKINDA AMA ÖNLEM ALMIYOR!

Dava ayrıca, Roblox'un Robux akışı üzerinde kontrol sahibi olduğunu ve bu nedenle üçüncü taraf kumar sitelerinin platformda oynanan oyun içi para birimiyle ilişkilendirildiğini iddia ediyor. Roblox'un bu durumu bildiği halde gerekli önlemleri almadığı öne sürülüyor.

Roblox yetkilileri, konuyla ilgili belirli soruları yanıtlamayı reddetti ancak platformun kötü niyetli kişilerin Roblox'un markasını kullanarak yasadışı siteleri işlettiğini belirtti. Açıklamalarında Roblox'un kullanıcılarının güvenliği ve uyumlu bir çevrimiçi deneyim sağlamayı amaçladığı vurgulandı.