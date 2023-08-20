iPhone kullanıcılarına yeni tehdit! Sahte uçak modu

Yayınlanma: 20.08.2023 - 00:10

Güncelleme: 20.08.2023 - 00:10

iPhone kullanıcıları zaman zaman farklı tehditlerle karşılaşırken yeni fark edilen ancak henüz nasıl gerçekleştiği belli olmayan bir güvenlik açığı bulundu. Bu açıkta kullanıcılar iPhone'larını 'uçak modu'na aldığını sanırken aslında alamıyor ve bilgileri kötü amaçlı kişiler tarafından çalınmaya başlanıyor.

GÜVENLİK AÇIĞININ TEHLİKELİ OLUP OLMADIĞI HENÜZ BİLİNMİYOR

iOS 16 olan iPhone'larda fark edilen bu güvenlik açığı kayıtlara 'sahte uçak modu' olarak geçti.

Jamf Threat Labs tarafından açıklanan yeni tehdit hakkında nasıl gerçekleştirildiği bilinmese de kötü niyetli kişilerin rahatlıkla kişileri kandırabildiği tekrardan hatırlatılmış oldu. Çünkü kullanıcılar iPhone'larını uçak moduna aldığını sanırken aslında almıyor ve bilgileri çalınabiliyor.

Söz konusu tehditten etkilenen bir iPhone'da ise telefon uçak modunda gibi görünüyor ve kişi internetten bir şeylere giremiyor. Ancak bu kötü amaçlı yazılım telefondaysa kişi telefonunun uçak modunda olduğunu düşünüyorken, aslında kötü niyetli kişiler internete bağlı olan cihazdan kullanıcı bilgilerine erişiyor.

Yayınlanan makalede sahte uçak modunun nasıl yapıldığı tahminen açıklanıyor. Uçak Modu'nun kolay bir şekilde taklit edilmesi ise kişilerin çok daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha kanıtlıyor.

Bu tarz bir durumla karşılaşmamak içinse yapılması gereken basit. Kullanıcılar, Uçak Modu'nu kullanmak için Kontrol Merkezi yerine direkt Ayarlar bölümünden açabilir. Bu sayede modun açılması ya da tamamen kapanması kişinin tercihine kalmış olur.