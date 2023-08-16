iPhone klavyesinin bilinmeyen iki özelliği ortaya çıktı

Yayınlanma: 16.08.2023 - 16:29

Güncelleme: 16.08.2023 - 16:29

iPhone klavyesinde, mesaj yazma hızını artıran iki gizli özellik bulundu. Her iki akıllı numara da boşluk çubuğuyla ilgili. Hızlı mesajlaşma isteği olan herkesin bu pratik iPhone hilelerini öğrenmesinde fayda var.

GİZLİ İZLEME DÖRTGENİ

Birçok kullanıcı, bu hilenin farkında bile olmadan iPhone marka cep telefonlarını kullanmaya devam ediyor. İşte gizli izleme dörtgeninin işleyişi:

Öncelikle mesajlar uygulamasını açarak birkaç cümlelik bir metin yazın. Sonrasında boşluk çubuğuna basılı tuttuğunuzda, klavyenin gri bir panele dönüştüğünü göreceksiniz. Bu panele, "Gizli İzleme Dörtgeni" diyebiliriz.

Parmağınızı bu izleme dörtgeninin etrafında sürükleyerek dörtgeni kolayca hareket ettirebilirsiniz. Bu sayede de imleci, hızlı ve hassas bir şekilde istediğiniz konuma getirebilirsiniz. Özellikle bir kelimenin ortasında düzeltmeler yapmanız gerektiğinde bu özellik oldukça kullanışlı olacaktır.

Bu özellik, normal iPhone klavyesini kullandığınız tüm uygulamalarda sorunsuzca çalışır ve içinde hatalı bir kelime bulunan uzun metinlerde düzeltme işlemlerini oldukça kolaylaştırır.

ÇİFT DOKUNMA

İkinci bilinmeyen hile, boşluk çubuğuna "çift dokunma" işlemi. Bu işlem, hızlı yazımı destekleyen bir diğer özelliktir. Bu özellik sayesinde nokta eklemek için ayrıca nokta düğmesine dokunmanız gerekmez.

Öncelikle, bu özelliğin etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarlar uygulamasını açın, ardından Genel > Klavyeler seçeneklerini takip edin. Açılan ekranda aşağı kaydırarak "." kısa yolu adlı seçeneği bulun ve bu özelliği etkin hale getirin.

Sonuç olarak, iPhone kullanıcılarının mesaj yazma deneyimini hızlandıracak bu gizli özellikleri kullanmalarını öneriyoruz. Apple'ın klavye tasarımındaki bu akıllı dokunuşlar, iletişimi daha kolay ve verimli hale getirme amacını yansıtıyor.