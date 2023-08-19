Apple, iPhone 15 ile yeni bir tarih yazabilir

Yayınlanma: 19.08.2023 - 10:30

Güncelleme: 19.08.2023 - 10:30

Akıllı telefon satışları, son dönemlerdeki raporlara göre düşüş eğiliminde. Gerek küresel ekonomik koşullar gerekse tüketicinin doygunluk noktasına ulaşmış olması, akıllı telefonlara olan talebi ciddi anlamda düşürdü. Durum öyle bir noktaya geldi ki küresel telefon satışları tam 2 yıldır kesintisiz bir şekilde düşüyor ve yıllık bazda düşüşün yüzde 8 olarak kayıtlara geçiyor.

Webtekno'nun aktardığı ayrıntılarda küresel akıllı telefon satışları ile ilgili dikkat çeken bir analiz yayınlandı.

Pazar araştırma platformu Counterpoint Research'e göre ABD merkezli teknoloji devi Apple, bu yıl tarihe geçecek bir gelişmeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yapılan analizlere göre Apple, eğer her şey böyle devam ederse tarihinde ilk kez, bir yılın tamamında akıllı telefon sektörünün en çok satış yapan şirketi olarak kayıtlara geçecek.

YENİ iPHONE SERİSİ APPLE İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

Counterpoint Research'ün üst düzey yetkililerinden Jeff Fieldhack tarafından yapılan açıklamaya göre eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 15, Apple'ın kaderini belirleyecek.

Yaptıkları analizlere göre en çok da iPhone 12 sahiplerinin iPhone 15'i beklediklerinden bahseden Fieldhack, iPhone 15'in ilgi görmesi halinde Apple'ın, Samsung'u yılın tamamı için geride bırakacağını ifade ediyor. iPhone 15'e karşı Samsung'un onlarca modelini göz önünde bulundurup böyle bir şeyin gerçekleşme olasılığının düşük olduğunu düşünüyorsanız, yanıyorsunuz.

Peki neden?

2023'ün ikinci çeyreği için paylaşılan verilere göre Samsung'un küresel akıllı telefon pazarındaki payı yüzde 22. Apple'ınki ise yüzde 17. Ancak şöyle bir istatistik var; Samsung'un akıllı telefon satışları yıllık bazda yüzde 12, Apple'ın satışları ise yüzde 2 geriledi.

Jeff Fieldhack, gelinen son noktayı şöyle açıklıyor: Apple'ın zirveye en yakın olduğu noktadayız. Kelimenin tam anlamıyla birkaç günlük satış değerinde farktan bahsediyoruz.

DAHA ÖNCE NELER OLMUŞTU?

İlk iPhone'un piyasaya sürüldüğü yıllarda telefon sektörünün bir numarası Nokia'ydı. 2011 yılında piyasaya sürülen Samsung Galaxy S II, Samsung'u akıllı telefon sektörünün zirvesine yerleştirdi. Samsung, o dönemden beri de genelde zirvede kaldı. 2020'nin ikinci çeyreğinde gelenek bozuldu ve Huawei, Samsung'un koltuğuna oturdu. ABD'nin ambargo uygulaması, Huawei'nin kısa sürede piyasadan silinmesine yol açtı. O günlerden beri de Samsung, zirveyi Apple'a bırakmadı.

2023'ün ikinci çeyreğinde zirvede olan Samsung, özellikle de son çeyrekte köşeye sıkışacak gibi görünüyor. Çünkü şirketin iPhone 15 ailesine rakip olarak satabileceği yeni bir model yok. Sadece 3 - 4 ay sonra, Apple'ın tarihe geçip geçmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.