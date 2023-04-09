Efsane dövüş oyunu beklenen özelliği getiriyor

Dünyanın en büyük dövüş oyunu serilerinden biri olan Tekken yeni oyununda beklenen özelliği getirme kararı aldığını açıkladı. Tekken 8 ile birlikte oyuncuların birlikte oyun oynayabilmesi için Crossplay desteği bulunacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 18:22
Efsane dövüş oyunu beklenen özelliği getiriyor
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Dövüş oyunları eskisi kadar popüler olmasa da büyük bir oyuncu kitlesi hala bulunuyor. Dövüş oyunları arasında en popülerlerden biri olan Tekken serisinin ise yeni oyununu ise merakle bekleniyor. Tekken 8 isimli oyun 2022 yılında tanıtılmıştı. Unreal Engine 5 oyun motoru ile geliştirilen oyunun Oyun Direktörü Katsuhiro Harada tarafından yeni bir açıklama geldi. 

Twitter'dan bir oyuncu, Harada'ya crossplay istediğini dile getirdi. Oyun Direktörü Harada ise bu isteği Tekken 8 ile birlikte oyunculara sağlayacağını açıkladı. Ayrıca açıklamasında neden Tekken 7'de crossplay desteğinin olmadığını da belirtti.

Harada'nın belirttiğine göre önceki nesil konsollar piyasaya sürüldüğünde iki platform arasında yani Xbox ve PlayStation arasında crossplay konusunda sıkıntılar bulunuyormuş. Bundan dolayı da Tekken 7'de crossplay getirmek istemelerine rağmen, getiremediklerini söyledi. 

CROSSPLAY NEDİR?

Crossplay çok oyunculu olarak oynanabilen oyunlarda var olan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde örneğin PlayStation konsolundan oyun oynayan oyuncular hem PC hem de Xbox kullanıcıları ile çok oyunculu olarak oynayabiliyorlar. 


Tekken Tekken 8 Bandai Namco Entertainment

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