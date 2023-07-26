Efsane oyun serisi Prince of Persia köklerine geri dönüyor

Yayınlanma: 26.07.2023 - 12:49

Güncelleme: 26.07.2023 - 12:49

Oyun stüdyosu Ubisoft tarafından geliştirilen bir zamanların efsane serisi Prince of Persia'nın yeni oyunu hakkında bilgiler ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre seri 34 yıl sonra tekrardan köklerine geri dönüyor

Jordan Mechner tarafından geliştirilen 1989 tarihli orijinal oyun, akıcı, rotoskoplu animasyonları ve platform tarzıyla dikkat çekmişti. Ancak seri 3D oyunları ile daha çok biliniyor.

Ancak Prince of Persia: The Lost Crown adlı oyun ile birlitke seri 2D tarzına geri dönüş gerçekleştirecek.

Oyun Ubisoft'un Montpellier ekibi tarafından geliştirilecek. Montpellier ekibi Rayman Origins ve Rayman Legends gibi 2D platform oyunlarındaki uzmanlıkları ile tanınıyor.

YENİ PRİNCE OF PERSİA OYUNU NASIL OLACAK?

The Lost Crown, 'Metroidvania' tarzında bir aksiyon oyunu olacak ve yeni yeteneklerin keşfedilecek yeni alanların kilidini açtığı, geri gitmeyi teşvik eden bir yapıda olacak.

Oyunun hikaye tarafında ise, Prens Ghassan'ı kurtarmak için yola çıkan Ölümsüzler adlı bir grup seçkin savaşçıdan biri olan Sargon'u konu alıyor. Oyunun ana kötüsü ise zamanı kontrol etme gücü bulunan Anahita adlı karakter olacak. Oyunun çıkış tarihi ise 18 Ocak 2024 olarak açıklandı.