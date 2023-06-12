Ubisoft'tan bir ilk: Açık dünya temalı Star Wars oyunu geliyor

Microsoft tarafından dün Xbox Games Showcase 2023 etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan yapımcı Ubisoft'ta yeni açık dünya temalı Star Wars Outlaws oyununu tanıttı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 10:27
Ubisoft'tan bir ilk: Açık dünya temalı Star Wars oyunu geliyor
Abone Ol google-news

Oyun yapımcısı Ubisoft geçen yıllarda yeni bir Star Wars oyunu üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Ubisoft'un alt stüdyosu Massive Entertainment tarafından geliştirilen oyunun fragmanı dün düzenlenen Xbox Games Showcase 2023'te yayımlandı.

Star Wars Outlaws adlı oyun, Star Wars: The Empire Strikes Back ve Star Wars: Return of the Jedi filmleri arasında bir zaman diliminde yer alıyor. 

AÇIK DÜNYA TEMALI İLK STAR WARS OYUNU

Star Wars: Outlaws bugüne kadar çıkmış diğer oyunlardan farklı bir deneyim sunacak. Oyunun açık dünya olacağı açıklandı. 2024'te çıkış yapacak olan Star Wars: Outlaws hakkında ayrıntılı bilgiler Ubisoft'un bugün gerçekleştireceği Ubisoft Forward etkinliğinde yayınlanacak. 


Xbox Games Showcase 2023 Ubisoft Star Wars Outlaws

İlgili Haberler

Yeni Star Wars dizisi Ahsoka 23 Ağustos'ta yayımlanacak

Yeni Star Wars dizisi Ahsoka 23 Ağustos'ta yayımlanacak
Star Wars'tan üç yeni film!

Star Wars'tan üç yeni film!
Bilim kurgu hayranlarının beklediği Starfield için çıkış tarihi

Bilim kurgu hayranlarının beklediği Starfield için çıkış tarihi

En Çok Okunan Haberler