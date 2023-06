Ubisoft'tan bir ilk: Açık dünya temalı Star Wars oyunu geliyor

Yayınlanma: 12.06.2023 - 10:27

Güncelleme: 12.06.2023 - 10:27

Oyun yapımcısı Ubisoft geçen yıllarda yeni bir Star Wars oyunu üzerinde çalıştığını açıklamıştı. Ubisoft'un alt stüdyosu Massive Entertainment tarafından geliştirilen oyunun fragmanı dün düzenlenen Xbox Games Showcase 2023'te yayımlandı.

Star Wars Outlaws adlı oyun, Star Wars: The Empire Strikes Back ve Star Wars: Return of the Jedi filmleri arasında bir zaman diliminde yer alıyor.

AÇIK DÜNYA TEMALI İLK STAR WARS OYUNU

Star Wars: Outlaws bugüne kadar çıkmış diğer oyunlardan farklı bir deneyim sunacak. Oyunun açık dünya olacağı açıklandı. 2024'te çıkış yapacak olan Star Wars: Outlaws hakkında ayrıntılı bilgiler Ubisoft'un bugün gerçekleştireceği Ubisoft Forward etkinliğinde yayınlanacak.