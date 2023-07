Ubisoft belirli bir süre aktif olmayan hesapları siliyor

Popüler oyunları bulunan Ubisoft farklı oyun platfromlarından da oynanan oyunlara sahip olduğu için pek çok kişi oradaki hesaplarını kullanmıyor. Ortaya yeni çıkan bir ekran görüntüsü ile doğrulanan 'aktif olmayan hesapların silinmesi' dikkat çekiyor.

Toplamda 4 yıl boyunca aktif olmadıysanız hesabınıza önce bir e-posta geliyor.

Eğer aktif olarak kullanmadığınız bir Ubisoft hesabınız varsa platform öncelikle size bir e-posta atıyor. Bu e-posta'da hesabınızın geçici olarak askıya alındığı ancak 30 gün içinde iptal etmenizin mümkün olduğu yazıyor. Yani uzun zamandır Ubisoft hesabınıza giriş yapmadıysanız ve e-posta'larınızı da kontrol etmediyseniz hesabınız silinmiş olabilir.

Söz konusu e-posta'yı almışsanız ve daha 30 gün geçmemişse hesabınızın kapanmasının önüne geçebilirsiniz.

