Elden Ring'e Ray Tracing desteği sunuldu

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 07:00

FromSoftware imzalı Elden Ring yeni güncellemesiyle beraber pek çok yeniliğe kavuşuyor. Daha ilk yılında 20 milyondan fazla satan Elden Ring, bütün platfromlarda Ray Tracing yani Işın İzleme teknolojisine kavuştu. Böylece zaten halihazırda gelişmiş olan oyun dinamikleri çok daha başarılı bir hale getirildi.

ELDEN RING YENİ GÜNCELLEME İLE DAHA İYİ HALE GETİRİLDİ

Oyun bu teknolojiyi PlayStation 5, Xbox Series X ve PC tarafında kazandı. Ek olarak oyunun içinde yer alan bazı hata düzeltmelerine ve silahlara yönelik güncellemelere ev sahipliği yapıyor.

Oyun Steam'de halihazırda bulunuyor ve 599 TL'lik bir fiyata sahip.