Yılın oyunu Elden Ring'e yeni güncelleme gelecek
Yılın en çok konuşulan ve beğenilen oyunlarından biri haline gelen Elden Ring için yeni bir güncellemenin geleceği duyuruldu.
Elden Ring için Kolezyum güncellemesi duyuruldu. Bu güncelleme sayesinde oyuncular kendi aralarında dövüşebilecekler. Oyun 25 Şubat'ta kullanıcıların karşısına çıktı. Çıktığı günden bu yana en çok beğenilen oyunlar arasında yerini alan Elden Ring, bugüne kadarki en iyi soulslike oyun olarak da gösteriliyor.
YENİ GÜNCELLLEME DUYURULDU: KOLEZYUM
Bu oyun için Game of Thrones'un yazarı George R.R. Martin ile çalışılmış. Git Gud mantığı ile oynanan oyun, oyunculara iki seçenek sunuyor. Daha iyi ekipmanlarla daha iyi oyna ya da boss'larla kapış. Geliştirici Fromsoftware tarafından açıklandığı kadarıyla artık boss'lar dışında da kapışacağınız rakipleriniz olacak.
Oyunun resmi sosyal medya hesaplarında video da paylaşıldı. Bu videoda Kolezyum güncellemesinin ana hatlarıyla nasıl olabileceği gösteriliyor. FromSoftware’in açıklamasına göre bu güncelleme ile oyuncular kolezyumda birbirlerine meydan okuyabilecek ve anlık olarak birbirleriyle dövüşebilecek.
Paylaşılan tanıtım videosunda ise anlaşıldığı kadarıyla ekip arkadaşlarınızla diğer yaratıklara karşı da dövüşebileceksiniz. Bir diğer yandan ise aynı videonun içinde 6 karakterin birbiriyle savaştığını görüyorsunuz, bu detay ise 2'den fazla oyuncunun aynı anda savaşabileceği anlamına geliyor.
Kolezyum güncellemesi bugün(7 Aralık) Elden Ring oyununa sahip kullanıcılara ücretsiz olarak sunulacak.
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