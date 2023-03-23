Steam'de başlayan indirim sonrası en çok satan oyunlar değişti

Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 12:10

Güncelleme: 23 Mart 2023 - 12:10

Haftanın başında bir önceki haftanın en çok satılan oyunları açıklanmıştı. Burada karşımıza geçen haftalarda da olduğu gibi CS: GO en çok satan oyunlar arasında çıkmıştı. Ücretsiz olmasına rağmen Steam en sepete eklenen oyunları da 'satın alınmış' olarak hesaplıyor. Bu sebeple en çok satılan oyun da böyle hesaplanmış oluyor.

LİSTE KISA SÜREDE DEĞİŞTİ

Steam'de başlayan yeni indirim 23 Mart'a kadar sürüyordu. 14 Mart ve 21 Mart arasında en çok satan oyunları da etkiledi bu indirim. CS:GO yine lik sırada yer alırken, yüzde 50 indirime giren FIFA 23 ikinci sırada takip ediyor.

Üçüncü sırada yüzde 35'lik indirimle Call of Duty: Modern Warfare II 714.35 TL ile bizleri karşılıyor. Onu Sekiro: Shadows Die Twice-GOTY Edition yüzde 50 indirimle takip ediyor ve 144.50 TL'ye satılıyor.

Euro Truck Simulator 2 yüzde 75 indirimle 37.25 TL, God of War yüzde 40 indirimle 197.40 TL'ye ve Forza Horizon 5 yüzde 40 indirimle 359.40 TL'ye satılıyor.