Electronic Arts 12 oyun için sunucularını kapatıyor

Yayınlanma: 12.08.2023 - 12:38

Güncelleme: 12.08.2023 - 12:38

Electronic Arts, daha güncel yapımlara yer açmak için aralarında Battlefield Bad Company, Dead Space 2 ve Crysis 3'ün de bulunduğu 12 oyunun sunucularını kapatacağını açıkladı. Peki online erişimin kesileceği diğer oyunlar neler olacak? İşte detaylar

12 OYUN İÇİN SUNUCULAR KAPATILIYOR

Donanımhaber'in aktardığı gibi daha önce EA, FIFA serisinin sona ermesinin ardından FIFA 18, 19, 20 ve 21 sunucularının kapatılacağını duyurmuştu. Ancak bu liste, çok sayıda popüler yapımla yeniden güncellendi. Bu bağlamda listeye dahil olan oyunlar arasında, Crysis 3, Battlefield 1943, Battlefield Bad Company, Bad Company 2, Dead Space 2 ve sevilen parkur oyunu Mirror’s Edge Catalyst yer alıyor.

FIFA 18, 19, 20 ve 21’e gelirsek, dört FIFA oyununun çevrim içi desteği 6 Kasım 2023’te sona erecek. Bu aşamada PlayStation 4, PlayStation 5 ve PC sunucuları kapatılacak. EA ise, ilgili tarihten itibaren yalnızca Santra ve Kariyer modu gibi tek kişilik oyun modlarına destek sunulacağını bildirdi. Dolayısıyla oyuncular eski kariyerlerine devam edebilecek.

EA, sunucu kapatma kararının kendileri için de kolay olmadığını, ancak daha aktif oyunlara zaman ve kaynak ayırabilmek için atıldığını söylüyor. EA'in resmi internet sayfasına göre sunucu erişimi kesilecek yapımlar, platformları ve kapanış tarihleri şu şekilde: