Elektriği taşıyabilen bakteri keşfedildi

Yayınlanma: 05.05.2025 - 15:36

Güncelleme: 05.05.2025 - 15:36

Elektrik iletimi dendiğinde akla bakır kablolar ve elektronik devreler gelse de, bilim insanları Orta Oregon kıyılarındaki çamur tabakalarında, gövdesi boyunca elektrik taşıyan olağanüstü bir bakteri türü keşfetti. Ca. Electrothrix yaqonensis, santimetreleri bulan ince filamentler oluşturabilen çubuk biçimli hücrelerden meydana geliyor. Filamentlerin yüzey sırtlarında yer alan nikel bazlı iletken lifler, bakterinin elektronları hücreler arası aktarmasını sağlayarak, adeta doğal bir biyolojik tel işlevi görüyor.

Chip'in aktardığına göre Applied and Environmental Microbiology dergisinde yayınlanan araştırma, Ca. Electrothrix yaqonensis’in mikrobiyal elektron transferine evriminin erken safhalarına ait bir dalı temsil ettiğini ortaya koyuyor. Aile ağacının köklerine yakın konumlandırılan bu tür, biyofilm içinde uzun mesafe iletim yapan diğer bakteri cinslerinden yapısal ve genetik olarak ayrışıyor. Bu da mikrobiyal elektriğin evrimsel geçmişine ışık tutuyor.

DOĞAL ELEKTRON TRANSFERİ VE ÇEVRESEL UYUM

Elektronları çevresel tortu tabakalarında taşıyan Ca. Electrothrix yaqonensis, enerji kaynaklarının düzensiz dağıldığı kıyı habitatlarında hayatta kalmak için büyük avantaj sunuyor. Organik atıklar ve metal iyonlarıyla etkileşimde bulunarak çevresel dengeye katkı sağlayan bu mikrop, özellikle düşük oksijenli sedimentlerde aktif rol oynuyor.

Araştırmacılar, bu bakterinin kirleticileri iyonlarıyla bağlayıp yok etme kapasitesinin, eski sanayi bölgelerinde biyo-arıtım (bioremediasyon) projelerinde de kullanılabileceğini belirtiyor. Kendini yenileyen protein yapısı ve hücresel iletkenliği, geleneksel metal kabloların yerine biyoelektronik sensörler ve yenilenebilir enerji sistemleri geliştirmede ilham kaynağı olabilir. Yağmur suyu veya Dünya’nın hareketiyle tetiklenen mikrobiyal jeneratörler, geleceğin sürdürülebilir enerji çözümlerine kapı aralayabilir.

Bu keşif, hem temel mikro biyoloji hem de çevresel biyoteknoloji alanında yeni araştırma yönlerinin habercisi olarak değerlendiriliyor.