Elektrik üretebilen yapay bitki geliştirildi

Yayınlanma: 08.10.2024 - 15:59

Güncelleme: 08.10.2024 - 15:59

ABD'deki Binghamton Üniversitesinden bir grup araştırmacı sürdürülebilir enerji alanında büyük bir atılım gerçekleştirerek yalnızca fotosentezi taklit etmekle kalmayıp aynı zamanda elektrik de üreten yapay bir bitki geliştirdi. Proje başlangıçta bakteriyle çalışan biyopiller üzerine yapılan araştırmaların bir uzantısı olarak tasarlanmıştı.

YAPAY BİTKİ İÇ MEKAN HAVASINI TEMİZLEYİP ELEKTRİK ÜRETEBİLİYOR

Ekip, beş biyolojik güneş pili ve fotosentetik bakteri kullanarak yapay bir yaprak üretti ve bu yaprak daha sonra daha geniş uygulama alanlarına sahip tam teşekküllü bir bitkiye dönüştü. Bitki aynı zamanda iç mekan hava kalitesini de iyileştirebiliyor. Beş yapraklı yapay bitkinin karbondioksit emme oranı ve oksijen üretim kapasitesi test edildi.

Donanımhaber'de yar alan bilgilere göre bitki yaklaşık 140 mikrowatt güç üretiyor ancak Profesör Seokheun Choi ve doktora öğrencisi Maryam Rezaie liderliğindeki ekip bu çıktıyı bir miliwatt'ın üzerine çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca tasarıma lityum iyon piller veya süper kapasitörler gibi bir enerji depolama sistemi eklemeyi planlıyorlar.

Yapay bitki özellikle karbondioksit seviyelerini düşürerek iç mekan hava kalitesini iyileştirmede oldukça başarılı oldu. Fotosentezi güçlendirmek için iç mekan ışığını kullanıyor ve iç mekan CO2 seviyelerini 5.000'den 500ppm'ye yüzde 90 oranında düşürebiliyor.

Bu doğal bitkilerin sağladığı yüzde 10'luk azalmaya göre büyük bir gelişme olarak kabul ediliyor. Sistem ayrıca taşınabilir elektronik cihazları çalıştırmak için yeterli miktarda oksijen ve biyoelektrik üreterek iç mekan çevresel sorunlarına sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

Choi, özellikle COVID-19 salgını göz önünde bulundurulduğunda iç mekan hava kalitesinin önemine vurgu yaptı. Farklı kaynakların, yapı malzemeleri ve halılar dahil olmak üzere zararlı maddeler üretebileceğini belirtti. Ayrıca, insan solunumu iç mekanlarda CO2 seviyelerini yükseltir. Sentetik tesis, yenilenebilir elektrik üretirken hava kalitesini artırıp CO2 seviyelerini düşürerek bu sorunları çözebilir.