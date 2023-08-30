Elektrikli araçlarda hızlı şarjın batarya ömrüne etkisi şaşırttı

Yayınlanma: 30.08.2023 - 18:19

Güncelleme: 30.08.2023 - 18:21

Elektrikli araçlarıyla dünyanın dikkat çeken şirketlerinden biri olan Tesla, özellikle pil ömrü hakkında önemli tartışmalara sahne oluyordu. Elon Musk'ın başında olduğu şirketten yapılan açıklamalara göre araçlarda yer alan bataryaların ömrü, 300 bin ile 500 bin mil yaklaşık 480 bin ile 800 bin kilometra arasında değişiyor. Bu da kabaca bataryaların tamamen değiştirilmeden 25 yıla kadar kullanılabileceğini ortaya koyuyor.

Recurrent tarafından yayımlanan yeni raporda ise Tesla araçlarındaki bataryaların bozulmasının sebebi, hızlı şarj ile alakalı değil. Aksine çalışmada araçların 200 bin mil yaklaşık 321 bin kilometreden sonra yalnızca yüzde 12 oranında kapasite kaybettiği vurgulanıyor.

SIK SIK HIZLI ŞARJ EDİLEN BATARYALARIN ÖMRÜ

Seviye 3 şarj yani doğru akım (DC), şarjları elektrikli araçları en hızlı şekilde dolum işlemi sunuyor. Bu sebeple tıpkı telefonlarda olduğu gibi elektrikli araçlarda da bunun şarj ömrünü kısalttığına inanılıyordu.

ABD'deki 12 binin üzerindeki Tesla otomobilin verilerini değerlendiren Recurrent, sık sık hızlı şarj kullanılan araçlar ile nadiren hızlı şarj kullanılan otomobiller arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaştı.

Hatta şirketin yayımladığı grafiklere göre Model 3 ve Model Y için sıklıkla hızlı şarj yapıldığında uzun süreli batarya performansı daha iyi hale geliyor.

Araştırmada, sıklıkla hızlı şarj olan araçlar ve nadiren hızlı şarj edilen araçlar sınıflandırıldı. Burada en az yüzde 90 oranında hızlı şarj edilen otomobilleri ve yüzde 10'dan daha az hızlı şarj yapılan otomobilleri kıyasladılar. Sonuçta her iki uç tarafta yer alan otomobillerin batarya ömürlerinin kısalmasına yönelik önemli bir fark ortaya çıkmadı.

Tesla da konu hakkında hızlı şarj kullanımının batarya ömrünü etkilediğini aktarsa da sık kullanımda aracın batarya ömrünü azalttığından bahsetmiyor.