Elektrikli araçların bataryalarında devrim: Çin yeni bir süper iletken keşfetti

Yayınlanma: 15.10.2023 - 10:44

Güncelleme: 15.10.2023 - 10:44

Çin'deki bilim insanları, nadir bir toprak elementi içeren ve süper iletken özelliklere sahip olan yeni bir cevher türü olan "niobobaotit" keşfettiler. Bu keşif, özellikle elektrikli araçların bataryaları için önemli bir buluş olabilir.

Niyobobaotit, niyobyum, baryum, titanyum, demir ve klorür elementlerinden oluşuyor. Bu cevherin en dikkat çeken özelliği, süper iletken olmasıdır. Bu nedenle, elektrikli araç bataryaları gibi birçok alanda kullanılabilir.

Çin Ulusal Nükleer Şirketi'ne göre, bu cevher, İç Moğolistan'ın Baotou kentindeki Bayan Obo cevher yatağında bulundu. Bu keşif, Çin için oldukça önemli, çünkü ülke şu anda niyobyumun yüzde 95'ini ithal etmektedir.

Niyobyum, elektrikli araç bataryaları için önemli bir bileşen olabilir. Araştırmacılar niyobyum-lityum ve niyobyum-grafen piller geliştirmek için çalışmaktadır. Bu piller, yangın riskini azaltma potansiyeline sahiptir. Ayrıca, niyobyum-lityum piller daha hızlı şarj olabilir ve daha sık şarj edilebilir.

Singapur Ulusal Üniversitesi'nde elektrik ve bilgisayar mühendisliği profesörü olan Antonio H. Castro Neto, bu keşfin Çin'i niyobyum üretiminde kendi kendine yeterli hale getirebileceğini belirtti.