Güvenlik testinde elektrikli araçlar çarpıştırıldı: Kayda alınan görüntüler şoke etti

Yayınlanma: 14.10.2023 - 13:59

Güncelleme: 14.10.2023 - 14:17

Elektrikli araçlarını birbirine çarptırarak güvenlik testine sokan Mercedes-Benz, bunu kamuya açık olarak yapan ilk otomobil üreticisi oldu. Alman üretici iki elektrikli araç arasında gerçek hayattan bir çarpışma testi gerçekleştirdi. Mercedes gerçek hayattan bir senaryoyu simüle ederek bir EQA modelini 56 km/s üzerinde bir hızla EQS SUV'a çarptırdı.

Mercedes yeni kampanyasında "iki tamamen elektrikli aracın yer aldığı dünyanın ilk halka açık çarpışma testini" gerçekleştirdiğini iddia ediyor.

NHTSA gibi Euro NCAP de güvenliği belirlemek için çeşitli çarpışma testleri gerçekleştiriyor. Testler, yolcuların olası yaralanmalarını değerlendirmek için önden ve yandan çarpışmaları içeriyor.

Mercedes EQA

Euro NCAP'TEN DAHA ZORLU TEST

Başka bir aracı taklit etmek için Euro NCAP önden çarpma testinde alüminyum bariyerli 1.400 kg üzerinde bir araba kullanıyor. Bu esnada otomobiller ve el arabası üst üste binecek şekilde ve 50 km/h hızda çarpışıyor.

Mercedes, elektrikli araçlarının güvenli olduğunu kanıtlamak için çarpışma testini bir üst seviyeye taşıdı. Otomobil üreticisi bir EQA ve EQS SUV'u yüzde 50 üst üste binme ile birbirine çarptırdı.

Elektrikli araçlar 56 km/sa üzerinde hızlarda seyrediyordu ve yaklaşık 1.980 kg'lık EQA ve 2 bin 700 kg ağırlığındaki EQS SUV Euro NCAP testine oranla önemli ölçüde daha ağırdı.

Mercedes güvenlik testinde iki elektrikli aracı kafa kafaya çarpıştırdı.

Mercedes EQS SUV

KABİNLER SAĞLAM KALDI

Araçtaki hasar ilk başta endişe verici görünse de Mercedes çarpışmayı gerçek zamanlı olarak yakalamak için süper ağır çekim kullandı. Çarpışmanın ardından kabinler sağlam kaldı ve her iki kapı da açılabiliyordu.

Bu olayın gerçekleşmesi halinde, yolcuların ilk müdahale ekipleri olmadan araçlarından çıkmaları mümkün gözüküyordu.

Çarpışmanın ardından yangın çıkma ihtimalini önlemek için Mercedes'in her iki elektrikli aracındaki yüksek voltaj sistemi otomatik olarak kapatıldı.

Mercedes çarpışma testini, ortalama hızlarda seyahat ederken gerçek hayat senaryosunu taklit edecek şekilde ayarladı. Araçlar iki yetişkin manken taşındı ve 150 noktaya kadar analiz edildi.

RİSK DÜŞÜK OLARAK KAYDEDİLDİ

Mercedes'e göre sonuçlar "ciddi veya ölümcül yaralanma riskinin düşük" olduğunu gösterdi.

Mercedes-Benz AG'nin araç güvenliği başkanı Prof. Dr. Paul Dick sonuçların ardından şöyle konuştu:

"Dört kadın ve erkek manken bu son derece şiddetli çarpışmada biyomekanik sınırlara uymuştur. Bu da elektrikli araç güvenliği konusundaki uzmanlığımızı ortaya koyuyor."