Elektrikli scooter ihlalleri devam ediyor: kimi arkadaşıyla kimi köpeğiyle bindi

08 Kasım 2021 Pazartesi, 11:44

Beşiktaş, Ortaköy'de polis ekiplerince sık sık elektrikli scooter denetimleri yapılırken, scooter kullanan bazı kişiler kurallara uymamaya devam ediyor. Kimi scooter kullanıcılarının kaldırımda giderek, kiminin de scootera iki kişi ya da köpeğiyle binerek kuralları ihlal ettiği görüldü. Bir scootera iki kişi binerek, kuralları ihlal eden iki kişi ise kameralara poz verdi.

'TAKSİYE MİNİBÜSE YA DA OTOBÜSE GÖRE DAHA AVANTAJLILAR'

Scooter kullanan Eyüp Enes Köse, "Ulaşım, İstanbul'da son zamanlarda çok zamlandı, çok da pahalandı. Öğrenci olsak da çalışan olsak da bunlar da kötünün iyisi diyebiliriz. Taksiye, minibüse ya da otobüse göre daha avantajlılar" dedi.

Kurallara elinden geldiğince uymaya çalıştığını öne süren Köse, kendisine kaldırımda scooter kullandığı hatırlatılmasına ise "Evet ama maalesef bisiklet yolu yok şu an. Ben İzmir'den geliyorum. Orada bisiklet yolu daha yaygın, insanlar tarafından daha çok tercih ediliyor. Tabi biz de istemeyiz böyle kaldırımda insanların içinden gitmeyi ama mecbur kaldıkça maalesef başka opsiyonumuz yok" şeklinde cevap verdi. Köse, "Sürücüler size dikkat ediyor mu" sorusuna karşılık "Yok genelde küfrediyorlar" ifadelerini kullandı.

'KALDIRIMLARI KULLANMAMIN SEBEBİ ARABALARIN SIKIŞTIRMASI'

Bir yerden bir yere gitmek için scooter kullanmanın yakın mesafede çok kolay olduğunu dile getiren Kasım Önal, otomobil sürücülerinin kendilerine dikkat etmediğini ve kendilerine çok yakın geçtiğini söyledi. Önal, "Kıyıdan köşeden yavaş yavaş gidiyoruz. Scooter kurallarını okudum, biliyorum. Kurallara uymaya çalışıyorum. Az önce ışıklarda bekledim, yayalarla birlikte geçtim. Kaldırımları kullanmamın sebebi arabaların sıkıştırması. Bisiklet için de koşu için de alanlar yapılması lazım. Bugün maraton koştum ama burada koşmaya yer bulamıyorum, scooter için de aynı şekilde. Çok çoğaldı, bunun için de bir şey yapılması bence" ifadelerini kullandı.

'SCOOTER SÜRÜCÜLERİNİN MUTLAKA ÇOK DİKKATLİ OLMASI LAZIM'

Scooter kurallarına uyduğunu ifade eden Okan Yağcı ise şu şekilde konuştu:

"Bilerek kaldırımdan gelmem gerektiğini düşünüyorum, trafik içine girmemeye çalışıyorum. Geçen ki kazayı duydum ama nasıl olduğunu tam bilmiyorum. Scooter kullanırken bisiklet yollarını kullanmaya dikkat etmek lazım. Bunlar çünkü trafiğe çıkacak araçlar değil sonuçta bunlar elektrikli araçlar, hızlı gidemiyor o kadar. Ehliyet de gerektirmediği için herkes kullanabiliyor. O yüzden scooter sürücülerinin mutlaka çok dikkatli olması lazım. Tabi ki trafikteki diğer sürücülerin de bize dikkat etmesi lazım. Bazen çıkıyoruz yol olmuyor. Mümkün olduğunda yaya yolları, bisiklet yolları kullanılmalı" Scooter kullanan Bahar Çoban da otomobil sürücülerinin kendilerine dikkat etmediğini söyledi.