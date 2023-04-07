Elektronik deriyle robotlara dokunma duyusu kazandırıldı

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 07:00

Yumuşak jelden oluşan elektronik deri, bant benzeri bir görünüme sahip ve gerilme ile kendi kendine iyileşme gibi özellikleriyle insan derisini taklit ediyor. Sıcaklık ve basınç değişikliklerini de algılayabilen elektronik deri, bu nitelikleriyle robotlar için daha yararlı hale geliyor.

Elektronik deri geliştirmedeki önemli bir güçlük, insan derisi gibi fizikokimyasal ve duyusal özelliklere sahip uygun bileşim malzemelerinin bulunmamasıydı. Güneydoğu Üniversitesi'ndeki araştırmacı ekibi, proteinden oluşan bir malzeme olan doğal ipek bazlı yeni bir elektronik deri geliştirerek buna çözüm buldu.

HASSAS İKİ BOYUTLU NANOMATERYALLER KULLANILDI

Bilim insanları, elektronik derinin geliştirilmesinde su emici kalsiyum iyonları, zayıf asidik hidrojen iyonları ve çevresel uyarılara hassas iki boyutlu nanomateryaller de kullandı.

Araştırma ekibinden Duan Shengshun, elektronik derinin gerilme, kendi kendine iyileşme, zayıf asitlik ve antibakteriyal etkinlik gibi istenen tüm deri benzeri fizikokimyasal özelliklere sahip olduğunu ve devreye alındığında çevre sıcaklığını, basınç ve nemi algılayabildiğini söyledi. "Elektronik deri kendi kendini iyileştirebiliyor" diyen Duan, sıyrılan parçaya yeni bir parça iliştirme yöntemiyle deri naklinin kolaylıkla yapılabildiğini de sözlerine ekledi.

Çalışmanın sonuçları ACS Nano dergisinde yayımlandı.