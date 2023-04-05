Robot çay toplayıcı çay hasadına katıldı

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 07:00

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 07:00

550 kilogramlık robot toplayıcı, bu dönem yerel çay yetiştiricileri için tam bir kurtarıcı oldu. Yüksek kaliteli bahar çayı için önde gelen bir hasat dönemi olan Qingming Festivali bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Festival yaklaşıyor ama yerel çay bahçelerinde bu günlerde çalışacak işçi bulmak çok güç.

Batı Gölü Ejder Kuyusu çayı diye de bilinen Longjing çayı bir yeşil çay türü. Çin'in en ünlü 10 çayından biri olan bu çay, yeşil rengi, lezzetli aroması, yumuşak tadı ve güzel şekliyle ön plana çıkıyor.

ROBOTUN YENİ NESLİ GELİŞTİRİLDİ

Zhejiang Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde doçentlik yapan Jia Jiangming, robotun geliştiricisi. Jia, "Tek yapraklı bir tomurcuğun ya da iki yapraklı bir tomurcuğun güzel biçimleri genellikle belirli bir üne sahip kaliteli çay olarak kabul edilir. Bu tür yaprakların toplanma işlemi, makineler tarafından yapılması son derece zor olduğu için, büyük oranda el emeği gerekiyor" diyor.

Öte yandan Longjing çayının üretildiği bölgelerde çay toplayanlar genellikle 60'lı yaşlarında, bir kısmıysa 50'li yaşlarında. Bölgedeki gençler ise bu sektörde çalışmaya pek istekli değil.

Ekibinin 2019'da çay toplayıcı robotlar geliştirmeye başladığını anlatan Jia, "Daha geç başlasaydık Longjing çay sektörü, geride yaprak toplayacak kimse kalmadığında büyük bir utanç yaşayabilirdi" diyor.

Binoküler stereo görüş yardımıyla robot, hedef tomurcuk ve yaprağı belirleyip hassas şekilde kesebiliyor ve negatif basınçlı pipetiyle yaprakları emerek sepetine doldurabiliyor.

Bu yılın başlarında robotun beşinci nesli geliştirildi. Bu nesilde, tomurcuk ve yaprak tanımlama doğruluğu yüzde 86'ya ve toplama verimliliği çay yaprağı başına 1,5 saniyeye çıkarıldı.

Geçen yıl çıkarılan üçüncü nesille karşılaştırıldığında güncellenen robotun genel çay toplama başarı oranı, yüzde 40'tan yüzde 60'a çıktı.

"Yeni nesil çay toplayıcı robot, insanlar kadar iyi performans sergileyebiliyor" diyen ekibin diğer araştırmacısı Chen Jianneng, halen deneme aşamasında olmasına karşın robotun pratikliğini geliştirmeyi planladıklarını, böylelikle çay sektörünün, gelecekte modern mekanizasyonun getirdiği somut sonuçlardan faydalanabileceğini sözlerine ekledi.