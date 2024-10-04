Elon Musk, 200 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi oldu

Yayınlanma: 04.10.2024 - 00:00

Güncelleme: 04.10.2024 - 00:00

X'te milyonlarca takipçisi olan kişiler bulunuyor. Elon Musk da bunlardan biri ve platformda en çok takipçisi olan kişi oldu. 200 milyon takipçiye ulaşan Musk'ı ikinci sırada 131 milyon takipçi ile eski ABD Başkanı Barack Obama takip ediyor.

ELON MUSK X'TE EN ÇOK TAKİPÇİYE ULAŞAN KİŞİ OLDU

Platformda en çok takipçiye sahip diğer hesaplar ise şu şekilde; üçüncü sırada 113 milyon takipçiyle Cristiano Ronaldo, dördüncü sırada 110 milyon takipçiyle Justin Bieber ve beşinci sırada108 milyon takipçiyle Rihanna yer alıyor.

Twitter'ı satın aldıktan kısa bir süre sonra ismini X olarak değiştiren Musk, platformda kullanıcıların pek de sevmediği kararlar alarak da çok konuşuldu. X'in satın alındığından bu yana değerini de epey düşüren Musk, platformdan yaptığı açıklamalar ile de gündemi bir hayli meşgul ediyor.

En son platformda ana sayfa akışında, kalın yazı tipi ve italik yazıları görmekten sıkıldığını söyleyerek bu altyapının değişeceğini söylemişti.