Elon Musk tüm aktif uyduların üçte ikisini kontrol ediyor

Yayınlanma: 07.09.2024 - 07:34

Güncelleme: 07.09.2024 - 07:34

Elon Musk bu hafta 7.000'inci Starlink uydusunu fırlatmasının ardından Dünya yörüngesindeki tüm aktif uyduların neredeyse üçte ikisini kontrol ediyor . Musk'ın şirketi SpaceX tarafından yörüngeye fırlatılan Starlink uyduları, 2019 yılından bu yana inanılmaz büyüdü.

ELON MUSK, STARLINK İLE AÇIK ARA BİRİNCİ

Kar amacı gütmeyen uydu takip şirketi CelesTrak'ın son verilerine göre, SpaceX'in alçak Dünya yörüngesinde 6 bin 370 aktif Starlink uydusu bulunuyor, bunların yüzlercesi aktif değil veya yörüngesinden çıkarılmış durumda. Sadece üç yıl içinde büyüme 6 kattan fazla oldu. Açıklanan bu rakam tüm operasyonel uyduların yüzde 62'sinden fazlasını temsil ediyor.

Starlink'in uydu sayısının daha iyi anlaşılması için şöyle bir örnek vermek gerekiyor. Starlink, en yakın rakibi OneWeb'ten 10 kat daha fazla uyduya sahip.

SpaceX, dünyanın her köşesine yüksek hızlı internet ve telefon bağlantısı sunabilecek Starlink uydularını 42 bin adete ulaştırmayı planlıyor. Starlink şu anda 102 ülkede faaliyet gösteriyor ve 300 dolarlık sistemiyle ağa erişmek için aylık ücret ödeyen üç milyondan fazla müşterisi var.

Şirket, internet kısıtlamaları veya ticari ambargolar nedeniyle şu an bekleme listesinde olmayan Afganistan, Çin, İran, Kuzey Kore, Rusya ve Suriye dışında onlarca ülkede daha hizmetini sunmayı planlıyor.