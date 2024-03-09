Elon Musk 6 ay içinde 100 uydusunu yakacak

Ünlü milyarder Elon Musk’un şirketi SpaceX, bir “tasarım kusuru” sebebiyle, Starlink sistemine bağlı uzaydaki 100 adet uydusunu dünyaya düşürmeye hazırlanıyor. Uzmanlar, bu plandan endişe duyuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.03.2024 - 12:10
Elon Musk 6 ay içinde 100 uydusunu yakacak
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SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, tasarımlarındaki bir kusur nedeniyle, dünya yörüngesindeki Starlink uydularından 100'ünü imha etmeye hazırlanıyor. 

SpaceX'ten yapılan açıklamada: "Bu uydular şu anda tam manevra kabiliyetine sahip ve kullanıcılara sorunsuz bir şekilde hizmet veriyor. Ancak Starlink teknik ekibi, bu küçük uydu kümesinde gelecekte olabilecek bir arıza olasılığını artırabilecek ortak bir sorun tespit etti" ifadelerine yer verildi.

"KÜL OLACAKLAR..."

Uydulardaki “ortak sorunun” ne olduğu açıklanmasa da uyduların nasıl imha edileceği detaylarıyla biliniyor. 

Uydular, dünya yörüngesinden, dünyaya düşürülecek ve böylelikle sorunlu uydular düşerken, dünyanın atmosferinde yanarak kül olacak.

Ancak bu karar, atmosfer bilimcilerinin endişelenmesine sebep oldu. Zira uyduların atmosferde yakılması, ozon tabakısana zarar veriyor ve küresel ısınmayı artırıyor.

ATMOSFERE DAĞILAN 'METALİK' PARÇACIKLAR

Purdue Üniversitesi'nden atmosfer bilimci Dan Cziczo’ya göre asıl mesele, “Uyduların yandıktan sonra atmosferde kalan metalik parçacıkların atmosferik uçuşma yoluyla ozon tabakasındaki tahribatı artırbilme” olasılığı. 

Uydulardaki alüminyum, atmosferdeki gazları zararlı hale getirerek ozon tabakasının delinmesine sebep oluyor.

100 UYDU 6 AY İÇİNDE DÜŞÜRÜLECEK

Kanada'daki British Columbia Üniversitesi'nde astronomi ve astrofizik doçenti olan Aaron Boley konuya ilişkin demecinde şu ifadeleri kullandı:  

"Her gün 54 ton (60 ton) meteor parçası dünyaya geliyor. İlk nesil Starlink ile dünya atmosferine günde yaklaşık iki ton (2,2 ton) uydu parçası girmesini bekleyebiliriz. Ancak meteoroidler çoğunlukla oksijen, magnezyum ve silikondan oluşan kayalardır. Bu uydular çoğunlukla alüminyumdan oluşuyor. Meteoroidler çok az miktarda, yaklaşık yüzde bir oranında alüminyum içeriyor..."

Starlink, dünya çapında 5 bin 438 uydunun işbirliğiyle çalışmakta. Sorunlu uyduların 100’ü 6 aylık bir süre içerisinde düşürülecek.


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