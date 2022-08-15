Elon Musk bırakmak istediği 'korkunç alışkanlığını' anlattı
Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, sabah rutinine dair hiç sevmediği bir alışkanlığını paylaştı. Musk, katıldığı podcast yayınında "gece kuşu" olduğunu ve 6 saat uykunun bünyesine yettiğini de söyledi.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, günlük rutinini anlattığı bir yayında kurtulmak istediği "korkunç" sabah alışkanlığından bahsetti. Full Send Podcast'e konuk olan ünlü milyardere "Elon Musk gibi birinin günü nasıl geçiyor, uyanınca ne yapıyorsun?" diye soruldu.
Musk şöyle yanıt verdi:
"Kötü bir alışkanlığım var. Sabah ilk iş telefonuma bakıyorum. Bunu yapan çok fazla kişi var sanırım. Korkunç bir alışkanlık aslında."
Independent Türkçe'de yer alan habere göre; ünlü milyarder, Alman otomobil dergisi Auto Bild'e 2014'te verdiği röportajda da günün ilk yarım saatini e-postalarını kontrol ederek geçirdiğini söylemişti.
"20 DAKİKA SPOR YAPTIKTAN SONRA TELEFONUMA BAKMAYA ÇALIŞACAĞIM"
Musk, 5 Ağustos'taki podcast yayınında artık bu alışkanlığını sporla değiştirmeye çalıştığını ifade etti:
"Spor yapmam lazım, hiç sevmiyorum ama yapmam lazım. Kalkar kalkmaz telefonu elime almak yerine 20 dakika spor yaptıktan sonra telefonuma bakmaya çalışacağım."
Musk, yönettiği şirketlerde acil durum yaşanması kaygısıyla sabah ilk iş olarak telefona bakmayı alışkanlık haline getirdiğini ekledi:
"Gece 3 gibi uyuyup sabah 9-9.30 civarında kalkıyorum. Gece boyunca SpaceX ve Tesla'da olağandışı durumlar olabiliyor. Bunları kaçırmadığımdan emin olmam lazım."
DAHA ÖNCE DE BAHSETMİŞTİ
Araştırmalar, Musk'ın rutininde yapmaya çalıştığı değişikliğin gerçekten de etkili olabileceğini gösteriyor. 2019'da British Journal of Sports Medicine'de yayımlanan bir çalışmaya göre, sabah erken saatlerde yapılan hafif egzersizlerin kısa süreli bellek, dikkat ve karar verme sürecine olumlu etkileri olabilir.
Öte yandan bu, Elon Musk'ın günlük rutinlerini iyileştirme çabalarından ilk bahsedişi değil.
Aynı Auto Bild röportajında, günde neredeyse 8 diyet kola içtiğini ve kafeini azaltmak için buna son vermeye çalıştığını anlatmıştı.
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