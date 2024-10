Elon Musk'ın Optimus robotları çalıntı olabilir mi?

Elon Musk, cesur fikirleri ve farklı tasarımlarıyla, modern dünyada çığır açan bir yatırımcı olarak tanınıyor. Herkes elektrikli araçları küçümserken, spor ve lüks elektrikli araçlar üreterek dünyayı değiştiren bir girişimci olarak adını duyurdu. Ve şimdi, herkesin evine yemek yapan, temizlik yapan, hizmet eden yardımcı bir robot sokma fikri ile karşımızda. Üstelik bu kez son derece ciddiye alınıyor.

Musk, yakın zamanda "We, Robot" etkinliğini düzenledi ve Robovan, Cybercab ve Optimus robotu da dahil olmak üzere ürün gamına eklenen fütüristik görünümlü yeni ürün gamını tanıttı.

Chip'te yer verilen ayrıntılara göre l, Robot filminin yönetmeni Alex Proyas, bu robotların hiç de orijinal olmadığını ve kendi filminden kopyalandığını düşünüyor. Robot ürünlerin tanıtıldığı etkinliğin isminin "We, Robot" olması da Tesla'nın bu filmden alıntı yaptığının bir başka ispatı olarak gösteriliyor.

Avustralyalı yönetmen , etkinliğin ardından Tesla ürünlerinin yan yana çekilmiş görüntülerini ve filminde yer alan bazı öğeleri yayınlayarak ürünlerin görünürdeki benzerliğine dikkat çekmeye çalıştı.

Hey Elon, Can I have my designs back please? #ElonMusk #Elon_Musk pic.twitter.com/WPgxHevr6E