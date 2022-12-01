Elon Musk, Neuralink cihazını kendi kafasına yerleştirecek

01 Aralık 2022 Perşembe, 09:36

Yeni gerçekleşen Neuralink Tell Fall 2022 etkinliğinde Elon Musk dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öyle ki insanlı testlere 6 içinde başlayacaklarını duyuran Musk, gelecekte Neuralink implantını kendi kafasına da yerleştireceğini söyledi.

Gerekli evrakları ABD'deki tıbbi cihazları düzenleyen Gıda ve İlaç İdaresine teslim ettiklerinin altını çizen Musk, sürecin resmen başladığını da duyurmuş oldu. Normalde 2020 yılında test edilmeye başlanması gereken bu implantlar yaşanan aksaklıkların ardından 2023'e uzamış oldu.

İNSANLI TESTLER 6 AY İÇİNDE BAŞLIYOR

2020 yılında bir domuza yerleştirilen çip ile aktivenin izlenmesi sağlandı ve 2021 yılında ise zihniyle oyun oynayan bir maymunun videosuyla söz konusu projenin daha da şekillendiğini gördük. 2022'deki etkinlikte ise maymunlar, ''Tell, Fall 2022 etkinliğine hoş geldiniz'' yazmayı başardı.

Elon Musk’ın Neuralink adı verilen proje çatı bir şirkete bağlı olarak 2016 yılında kurulmuş olmasına rağmen 2017 yılına kadar kamuoyuna duyurulmadı. 2019 yılına geldiğimizde ise canlı yayında resmen tanıtıldı. Elon Musk bu proje ile insanların beyinlerine mikroçip takmaya odaklanıyor. Söz konusu teknoloji sayesinde nörolojik bozuklukların incelenmesi ya da direkt tedavisinde kullanılması hedefleniyor.

Neuralink halen araştırma ve geliştirme aşamasında olsa da bazı veriler elimizde. Örneğin, çipin bir madeni para büyüklüğünde olduğu ve Black Mirror bölümündeki gibi insanların başlarında bir bölgede konumlandırılacağı aktarılmıştı. Her biri insan saçından yaklaşık 20 kat daha ince olan bir dizi küçük tel, insan beynindeki sinyalleri almayı sağlayacak. Bu sayede teorik olarak beyin aktivitesi izlenmiş olacak. Çip aracılığıyla kablosuz olarak bilgisayarlara iletilecek olan veriler, araştırmacılar ya da bilim insanları tarafından kolaylıkla incelenecek.