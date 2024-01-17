Elon Musk, insansı robotun tişört katladığı anları paylaştı

Yayınlanma: 17.01.2024 - 13:07

Güncelleme: 17.01.2024 - 13:07

Tesla'nın insansı robotu Optimus bir süre önce tanıtılmıştı. Özellikleri de paylaşılan robot için Elon Musk yeni bir video paylaştı. X hesabı üzerinden paylaşılan videoda Optimus bir kutu içinden tişört çıkartıyor ve onu katlıyor.

TESLA'NIN İNSANSI ROBOTUNUN YENİ VİDEOSU PAYLAŞILDI

Musk, videoyu şu notla paylaştı:

“Optimus tişört katlıyor. Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor ancak bunu kesinlikle tamamen otonom olarak ve gelişigüzel bir ortamda yapabilecek. Sadece bir tişörtün olduğu kutulu sabit bir masaya ihtiyaç duymayacak”