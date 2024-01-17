Elon Musk, insansı robotun tişört katladığı anları paylaştı
Elon Musk, sosyal medya hesabı üzerinden insansı robot Optimus'un çalışır haldeki videosunu attı. Optimus, bu videoda tişörtleri katlıyor.
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Tesla'nın insansı robotu Optimus bir süre önce tanıtılmıştı. Özellikleri de paylaşılan robot için Elon Musk yeni bir video paylaştı. X hesabı üzerinden paylaşılan videoda Optimus bir kutu içinden tişört çıkartıyor ve onu katlıyor.
TESLA'NIN İNSANSI ROBOTUNUN YENİ VİDEOSU PAYLAŞILDI
Musk, videoyu şu notla paylaştı:
“Optimus tişört katlıyor. Optimus bunu henüz otonom olarak yapamıyor ancak bunu kesinlikle tamamen otonom olarak ve gelişigüzel bir ortamda yapabilecek. Sadece bir tişörtün olduğu kutulu sabit bir masaya ihtiyaç duymayacak”
Optimus folds a shirt pic.twitter.com/3F5o3jVLq1— Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2024
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