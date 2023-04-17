Elon Musk kendi yapay zeka şirketini kurdu!

Yayınlanma: 17.04.2023 - 08:00

Güncelleme: 17.04.2023 - 08:00

Bir süredir yapay zekâ konusunda sesli eleştirilerde bulunan Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, şimdi de ''X.AI Corp.'' adında yeni bir yapay zekâ şirketi kurdu. Peki 2018 yılında ChatGPT ile tanıdığımız OpenAI'den ayrılan ünlü milyarder, neler planlıyor? İşte detaylar

OPENAI'YE RAKİP OLMA YOLUNDA

Bildiğiniz üzere Musk, uzun bir süredir yapay zekâ teknolojilerine savunan isimler arasında yer alıyor. Öyle ki bundan tam on yıl önce OpenAI'yı kurdu. Ancak 2018 yılında şaşırtıcı bir biçimde şirketin önetim kurulundan ayrıldı. Günümüzde ise Musk, OpenAI'nin asıl amacından saptığını ve ChatGPT'nin yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunuyor.

Musk tarafından tercih edilen şirket isminin kesinlikle şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Nitekim Musk'ın SpaceX ve Tesla araçları dahil olmak üzere ''X'' harfine olan hayranlığını biliyoruz. Hatta Twitter'ın ana şirketi Twitter Inc. kısa süre önce X Corp. bünyesine dahil edildi.

Bu noktada paylaşılan raporlar, X.AI Corp.'un 9 Mart 2023 tarihinde kurulduğunu ve yönetim koltuğunda Elon Musk, sekreter olarak da Musk'ın aile ofisi yöneticisi Jared Birchall'ın görevdeolduğunu gösteriyor.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

Elon Musk'ın ChatGPT'ye rakip olup olmayacağı veya X.AI Corp için planları henüz bilinmiyor. Ancak bir süredir Musk'ın yapay zeka üzerinde yatırımlar gerçekleştirdiğini biliyoruz. Nitekim geçtiğimiz mart ayında, X.AI Corp'un baş isimlerinden biri olarak görülen bilim insanı Igor Babuschkin de dahil olmak üzere iki eski DeepMind araştırmacısı şirkete katılmıştı.

Ayrıca Musk'ın yapay zeka alanındaki tek yatırımı bu da değil. Ünlü milyarder, geçtiğimiz günlerde Twitter veri merkezlerinden biri için 10 bin GPU satın almıştı. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın.