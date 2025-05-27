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Elon Musk Mars'a gitmekte kararlı! İşte planları

Elon Musk Mars'a gitmekte kararlı! İşte planları

27.05.2025 18:44:00
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Haber Merkezi
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Elon Musk Mars'a gitmekte kararlı! İşte planları

Elon Musk, SpaceX ile Mars'a gitmek istiyor. Yeni planlarına göre Musk, hazırlanan roketini Mars'a 2026 yılında göndermek istiyor.

Elon Musk, SpaceX şirketinin roketleriyle Mars'a ulaşmak istiyor. Bu yıl düzenlenen iki uçuş başarısız olmuştu ve artık yeni planlar var. Musk, 2026 yılının sonuna kadar Starship'i Mars'a göndermek istiyor. Farklı şirketlerinden yaptığı işleri destekleyen Musk, sahibi olduğu X'teki hesabı üzerinden Tesla'nın insansı robotu Optimus'u Starship roketi ile Mars'a taşıma planlarından bahsetti. 

ELON MUSK 2026 YILINDA MARS'A ULAŞMAYI PLANLIYOR

Musk, eğer işler planlandığı gibi giderse insanların Mars gezegenine inmesinin 2029 yılında başlayabileceğini belirtti. Bu tarihin 2031'e kadar uzayabileceğini de yazdı. 

Daha önce Starship için mart ayında bir test gerçekleştirilmişti. Roket en son testlerde 10 dakikada patlamıştı. 

Yapılan incelemeler sonucunda Federal Havacılık İdaresi yani kısaca FAA, Starship aracının uçuşlara geri dönmesi hatta 9. uçuşunu gerçekleştirmesine izin verildiğini açıklanmıştı. Verilen kararda SpaceX'e Teksas'ta yer alan tesisinde yılda en fazla 25 Starship uçuşu yapabileceği belirtildi.

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