Elon Musk, neden Mars'a gitmek istediğini anlattı

Yayınlanma: 07.05.2025 - 21:06

Güncelleme: 07.05.2025 - 21:06

Elon Musk, pazartesi günü "Jesse Watters Primetime" programında yayınlanan bir röportajda, "Mars, toplu yaşam için bir tür hayat sigortasıdır. Yani eninde sonunda, Dünya’daki tüm yaşam Güneş tarafından yok edilecek. Güneş yavaş yavaş genişliyor ve bu nedenle bir noktada çok gezegenli bir medeniyet haline gelmemiz gerekiyor, çünkü Dünya yanıp kül olacak."

NASA'YA GÖRE GÜNEŞİN ÖMRÜ

Chip'te yer verilen ayrıntılara göre NASA, tüm yıldızlar gibi Güneş'in de sonunda enerjisinin tükeneceğini söylüyor. Güneş ölüm sürecine girdiğinde, kırmızı dev bir yıldıza dönüşecek; o kadar büyüyecek ki Merkür ve Venüs'ü, hatta muhtemelen Dünya'yı da yutacak. Bilim insanları, Güneş'in ömrünün yaklaşık yarısına geldiğini ve beyaz cüceye dönüşmeden önce yaklaşık 5 milyar yıl daha varlığını sürdüreceğini öngörüyor.

Musk, Mars vizyonunun sadece gezegene inip bayrak dikmek olmadığını, bir şehir kurmakla ilgili olduğunu söylüyor. Röportajda şunları söyledi: Temel dönüm noktası, Mars’ın kendi kendine yetebilecek ve Dünya’dan gelen ikmal gemileri herhangi bir nedenle gelemediğinde bile büyüyebilecek kapasitede olup olmamasıdır. Eğer Mars’ın hayatta kalması için bu ikmal gemileri hala gerekli olursa, o zaman hayat için bir sigorta yaratmamış oluruz".

MUSK'A GÖRE MARS'A OLASI İNSANLI İNİŞ TARİHİ

Musk, SpaceX'in Starship roketinin 2026 sonunda Mars'a insansız bir görevle gönderileceğini ve bu görevde Tesla'nın insansı robotu Optimus'un da yer alacağını açıkladı. Eğer bu görev başarılı olursa, insanlı Mars inişlerinin 2029 gibi erken bir tarihte başlayabileceğini, ancak 2031'in daha olası olduğunu ifade etti.