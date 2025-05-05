Elon Musk'ın şehri kuruldu: Starbase

ABD'nin Texas eyaletinde Elon Musk’a ait ‘SpaceX’ şirketinin fırlatma sahasının yer aldığı bölgede yapılan oylama sonucunda, bölgenin adı resmen ‘Starbase’ olarak değiştirildi.

Elon Musk'ın şehri kuruldu: Starbase
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DHA
Yayınlanma: 05.05.2025 - 09:59

ABD'nin Texas eyaletinde bölge sakinleri, 'SpaceX' firmasının fırlatma sahasının bulunduğu bölgenin adının ‘Starbase’ (Yıldız Üssü) olarak değiştirilmesi için yapılan oylamada yeni isim yönünde oy kullandı.

Elon Musk’a ait SpaceX şirketinin fırlatma sahasının yer aldığı Cameron ilçesinde yapılan oylama sonucunda, bölgenin adının resmen ‘Starbase’ olarak değiştirildiği bildirildi. Çoğunluğunu SpaceX çalışanlarının oluşturduğu yerleşim yerindeki oylamada, 212 kişi isim değişikliğine ‘evet’ derken, sadece 6 kişi eski ismin korunması yönünde oy kullandı.

Cameron İlçesi Seçim Yöneticisi Remi Garza, oylama sonuçlarının bir ilçe yargıcı tarafından onaylanmasının ardından, Starbase'in resmen bir Texas belediyesi olarak kayıtlara geçeceğini belirtti.

SpaceX’in sahibi Elon Musk da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Starbase’in ‘artık gerçek bir şehir’ olduğunu belirterek oylama sonucunu kutladı.


Etiketler: #elon musk #starbase

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