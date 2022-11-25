Elon Musk mavi tık aboneliğinin başlayacağı tarihi duyurdu

25 Kasım 2022 Cuma, 13:27

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, daha önce mavi tık aboneliğinin ücretli olacağını duyurdu ancak daha sonra ertelendiğini açıkladı.

Musk, sosyal medya platformunun kuruluş ve şahıslar için farklı renklerde tık kullanılacağını belirttiği mavi tık aboneliğinin önümüzdeki hafta Cuma gününden itibaren başlayacağını açıkladı.

Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Altın rengi tık şirketleri, gri tık hükümetleri ve mavi tık ise (ünlü olsun olmasın) kişileri temsil edecek. (Bu adım) zorlu ama gerekli" ifadesi yer aldı.

Musk, tüm hesapların mavi tık aktifleşmeden önce manuel olarak doğrulanacağını dile getirdi.

Şirket geçtiğimiz haftalarda 8 dolar karşılığında mavi tık aboneliği hizmetini devreye almış, ancak sahte hesapların türemesinin ardından bu hizmet 29 Kasım'da yeniden devreye alınmak üzere durdurulmuştu.

Mavi tık geçmişte politikacılara, ünlü kişilere, gazetecilere ve toplumda öne çıkmış kişilere veriliyordu.