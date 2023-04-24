Elon Musk 'Mavi Tik' konusunda geri adım attı
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'ın sahibi Elon Musk "mavi tik" kararında geri adım attı. 1 milyon üzeri takipçisi olan hesaplara mavi tik geri verildi.
ABD merkezli sosyal medya devi Twitter geçen yıl ünlü iş insanı Elon Musk tarafından satın alınmıştı. Elon Musk'ın satın almasından sonra platformda radikal değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerin en çok dikkat çekeni "Mavi Tik" oldu.
Twitter'da onaylı ve doğrulanmış hesapları temsilen kullanılan mavi tik özelliği, Elon Musk'ın kararıyla artık paralı olarak satılmaya başlanmıştı. Bu karara birçok ünlü isimden tepki gelmişti. Şimdi ise Elon Musk bu karardan geri döndü.
MAVİ TİKLER GERİ VERİLDİ
Pazar akşamından itibaren Twitter ödeme yapmayan kullanıcılarına bile mavi tikleri geri iade etti.
Euronews'in haberine göre Twitter, bir milyonun üzerinde takipçisi bulunan tüm hesaplara mavi tikini geri verdi.
BBC'nin haberine göre ise 1 milyondan az takipçisi olan hesapların mavi tikinin geri dönmesi "Elon Musk'ın takdirine bağlı olarak" geri veriliyor.
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