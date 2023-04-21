Ücretsiz mavi tikleri kaldıran Elon Musk üç ünlü ismin parasını cebinden verdi
Twitter'ı Ekim 2022'de 44 milyar dolara satın alan iş insanı Elon Musk, önceki gün Twitter Blue abonesi olmayanların daha önceden aldığı ücretsiz mavi tikleri kaldırdı. Musk'ın ayda 8 dolar olan Twitter Blue ücretini bazı ünlüler adına ödediği öğrenildi.
Twitter Blue aboneliği olmayan hesapların sosyal medya platformundaki mavi onay işaretleri dün akşam (20 Nisan) itibarıyla kaldırıldı. Twitter'ın sahibi Elon Musk, ayda 8 dolar olan Twitter Blue ücretini bazı ünlülerin adına ödediğini duyurdu.
Teknoloji milyarderi, abonelik fiyatına daha önce tepki gösteren NBA yıldızı LeBron James, ünlü yazar Stephen King ve Uzay Yolu'ndaki (Star Trek) Kaptan Kirk rolüyle ünlenen William Shatner'ın hesaplarının parasını kendisinin ödediğini açıkladı.
MUSK'LA TWITTER BLUE'NUN ÜCRETİ İÇİN PAZARLIK YAPMIŞTI
LeBron James, 31 Mart'ta attığı tweet'te "Beni bilen bilir" diyerek parayı vermeyeceğini söylemişti.
Stephen King ise ekim sonunda Musk'la Twitter Blue'nun ücreti için pazarlık yapmıştı. Twitter CEO'su bunun ardından abonelik ücretini 20 dolardan 8 dolara çekmişti.
Onay işaretinin kaldırılacağının duyulmasının ardından Shatner da Musk'a tepki göstermişti.
CEVABI KENDİSİ VERDİ
Twitter'da Pop Base adını kullanan bir popüler kültür hesabı, Musk'ın bazı ünlülerin abonelik ücretini karşıladığını yazdı.
Milyarder işinsanı ise buna cevaben sadece James, King ve Shatner'ın parasını verdiğini söyledi.
Just Shatner, LeBron and King— Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2023
Musk, attığı tweet'te "Twitter hesabım, Twitter Blue'ya abone olduğumu söylüyor. Olmadım. Twitter hesabım telefon numarası verdiğimi söylüyor. Vermedim" diyen King'e de şu cevabı verdi:
"Bir şey değil namaste."
Twitter Blue, Türkiye'de Android ve iOS sürümünde aylık 209 TL ve yıllık 2 bin 199 TL, web sürümündeyse aylık 177 TL ve yıllık 1852 TL seçenekleriyle kullanıcılara sunuluyor.
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