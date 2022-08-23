Elon Musk ile Twitter arasındaki kriz büyüyor: Jack Dorsey'e celp gönderdi

23 Ağustos 2022 Salı, 12:36

Daha önce Twitter’ı almak için girişimlerde bulunan Elon Musk, 44 milyar Dolar karşılığında Twitter’ı satın ama anlaşmasından “Firmanın sahte hesaplarla ilgili kendisine yeterli bilgiyi vermediğini” gerekçe göstererek çekilmeye çalışıyor.

Sosyal medya sitesi ise dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk’a, anlaşmadan geri dönmemesi ve şirketi söz verdiği gibi satın alması için dava açtı.

Dava Ekim ayında ABD’nin Delaware eyaletinde görülecek. Duruşma öncesi taraflar karşılıklı olarak anlaşırsa dava düşebilir.

Twitter, Musk’ın anlaşmada belirttiği gibi Hisse başına 54,20 dolar karşılığında satın almayı tamamlamasını umuyor.