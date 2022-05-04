Elon Musk profil resmini değiştirdi, 'ApeCoin' fırladı

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 17:25

Twitter platformu üzerindeki etkileri ile konuşulan bir isim haline gelen Elon Musk, 1 yıl önceki günlerine geri döndü. Profil fotoğrafını Bitcoin / Dogecoin ile değiştirdiğinde dahi kripto para borsalarında etki yaratan Tesla CEO’su bu kez odağını ApeCoin’e çevirdi.

ShiftDelete'in aktardığı habere göre; Elon Musk, Twitter hesabının profil fotoğrafını Bored Ape NFT koleksiyonundan oluşan bir NFT ile değiştirdi. Fotoğraf birden fazla Bored Ape NFT’sinden oluşurken, Ape 5809 görseli kolajın tam ortasında gözüküyor.

Musk’ın bu hareketinin hemen ardından son günlerin popüler altcoini ApeCoin değeri de yükseldi.

DEĞERİ BİR SAATTE YÜZDE 16 ARTTI

Şaşırtıcı hamlelerine bir yenisini ekleyen Elon Musk, Twitter profil resmini Bored Ape NFT’si ile değiştirdikten sonra ApeCoin (APE) değeri bir saat içinde yüzde 16 arttı.

Buna ek olarak “Bilmiyorum. Takas edilebilir gibi gözüküyor” şeklinde bir paylaşım yapan Musk, ApeCoin’in aniden yükselmesini sağladı.

Popüler Bored Ape Yacht Club (BAYC) ekosistemindeki topluluk kararları ve diğer hizmetleri oylamak için kullanılan APE, bu sabah 14.40 dolar seviyesindeyken değişiklik sonrası 17.60 dolara yükseldi. Kısa bir süre içinde ise 15.90 dolara geriledi.

Elon Musk geçen yıl Bitcoin ve Dogecoin hakkında yaptığı sansasyonel açıklamalarıyla kripto para borsalarında dengeleri bozuyordu. Paylaşımlarının yasal zeminde bir suç teşkil edip etmediği tartışmaları devam ederken, Musk şimdi tamamen Twitter’a yönelmiş durumda.

Twitter’ın yüzde 9,2’lik hissesine ortak olarak en büyük hissedarlarından biri olan ve geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolar karşılığı şirketi satın alan Musk, Twitter’da yapacağı yenilikleri de sıraladı. Daha özgür bir platform hedeflediğini belirten Tesla CEO’su, son olarak uygulamanın bireysel kullanıcılar için ücretsiz kalacağını ancak hükümetler ve şirketler için ücretli olabileceğini açıkladı.