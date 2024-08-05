Elon Musk duyurdu: Neuralink ikinci hastasına çip yerleştirdi

Yayınlanma: 05.08.2024 - 13:12

Güncelleme: 05.08.2024 - 13:12

Neuralink, felçli hastaların sadece düşünerek dijital cihazları kullanmalarını sağlamak için geliştirdiği cihazını ikinci bir hastasına başarılı bir şekilde yerleştirdi. Neuralink’in sahibi Elon Musk, şirketin bu denemeyi başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

İKİNCİ DENEME BAŞARILI

Neuralink, omurilik yaralanmaları olan kişilere yardımcı olmayı amaçlayan cihazını test etmeye devam ediyor. İlk hasta, bu cihaz sayesinde video oyunları oynuyor, internette geziniyor, sosyal medyada paylaşım yapıyor ve dizüstü bilgisayarında imleci hareket ettirebiliyor.

Musk, cuma günü yayınlanan sekiz saatlik bir podcast sırasında, ikinci katılımcının da ilk hasta gibi omurilik yaralanması olduğunu ve beynine yerleştirilen 400 elektrotun çalıştığını söyledi. Neuralink'in internet sitesinde, implant yapılırken 1,024 elektrot kullanıldığı belirtiliyor.

Musk katıldığı podcast programında, "İşlerin çok iyi gittiğini söylemek istemiyorum ama ikinci implant gerçekten çok başarılı görünüyor. Çok sayıda sinyal var, çok sayıda elektrot. Çok iyi çalışıyor" dedi.

Musk, ikinci hastanın ameliyatının ne zaman yapıldığını açıklamadı. Neuralink'in bu yıl klinik denemeler kapsamında sekiz hastaya daha beyin çipi implantı yerleştirmeyi planladığını belirtti.

İLK HASTA DA KATILDI

İlk hasta Noland Arbaugh, Neuralink yöneticileriyle birlikte katıldığı podcast'te, implant ve robot destekli ameliyat hakkında merak edilen detayları paylaştı.

Arbaugh, implantı yaptırmadan önce bir tablet cihazın ekranına dokunmak için ağzında bir çubuk kullanıyordu. İmplant sayesinde şimdi sadece düşünerek bilgisayar ekranında yapmak istediği şeyleri gerçekleştirebiliyor.

Omurilik felci hastası Arbaugh, cihazın ona bağımsızlık kazandırdığını ve bakıcılara olan bağımlılığını azalttığını söyledi.

İMPLANTTA YENİLİKLER

Arbaugh, ameliyatın ardından implantın küçük tellerinin bozulması nedeniyle beyin sinyallerini ölçen elektrotların sayısında keskin bir düşüş yaşadı.

Neuralink, cihazın algoritmasını daha hassas hale getirerek ve çeşitli değişiklikler yaparak Arbaugh'un beynindeki sinyalleri izleme yeteneğini yeniden sağladığını açıkladı.

Musk, podcast’te Arbaugh'un sadece yüzde 10-15 civarında elektrot çalışırken bile imleci düşünce gücüyle kontrol etme hızında dünya rekoru kırdığını belirtti.

MUSK SİYASETE GİRİŞTİ

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Elon Musk, ABD başkanlık yarışında desteklediği Donald Trump ile hükümet verimliliğini artırmayı ve iş düzenlemelerini azaltarak yeniliği teşvik etmeyi amaçlayan bir komisyon oluşturma konusunda konuştuğunu ve bu komisyonda yer almak istediğini belirtti. Musk, ABD'deki mevcut düzenlemelerin yeniliği engellediğini düşünüyor.