Elon Musk'tan Yusuf Dikeç'in davetine yanıt: 'Robotlar her zaman...'
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları 10 metre karışık çiftlerde gümüş madalya kazanan milli sporcu Yusuf Dikeç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Elon Musk'ı İstanbul'a davet etti. Elon Musk ise Yusuf Dikeç'in davetine olumlu yanıt verdi.
Paris 2024'te atıcılıkta Türkiye'ye ilk madalyasını Şevval İlayda Tarhan ile birlikte kazandıran kazandıran Yusuf Dikeç, özellikle atış anında ellerini cebine sokması ve hiçbir teçhizat kullanmamasıyla dünyada en çok konuşulan isim oldu.
SpaceX ve Tesla'nın kurucusu, eski adıyla Twitter yeni adıyla X'in sahibi olan Elon Musk, Yusuf Dikeç'i ciddi şekilde radarına aldı.
53 yaşındaki iş insanı, milli sporcumuz Yusuf Dikeç'i X üzerinden takip etti. Yusuf Dikeç, bu gelişmenin ardından Elon Musk'ı İstanbul'a davet etti.
ELON MUSK'TAN YUSUF DİKEÇ'İN DAVETİNE YANIT
Sosyal medyadan Elon Musk'a seslenen Yusuf Dikeç, "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" ifadelerini kullandı.
Elon Musk, daha önce atışını beğendiği Yusuf Dikeç'e olumlu cevap vererek, "Robotlar her zaman hedefi tam ortasından vuracak, İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden birisi" dedi.
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