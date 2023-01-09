Elon Musk, Twitter'a gelecek yenilikleri duyurdu

Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:17

Güncelleme: 09.01.2023 - 09:17

Twitter’ın yeni sahibi ve CEO’su Elon Musk, bundan 1 hafta kadar önce ‘Tweet kaydırma’ özelliğinin geleceğini duyurmuştu. Bu özellikte kullanıcılar, başlıklar arasında geçiş yapabilecek.

Musk, bu sabah Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bu özelliğin geleceği tarihi ve diğer birkaç özelliğin ne zaman yayınlanacağını da duyurdu.

KAYDIRMA ÖZELLİĞİ BU HAFTA GELİYOR

Webtekno'nun haberinde aktardığı bilgilere göre öneriler, trendler gibi gönderi başlıkları arasında sağa veya sola kaydırarak geçiş yapma özelliği önümüzdeki haftanın sonlarına doğru yayınlanacak. Musk, bu özelliğin büyük bir arayüz güncellemesinin ilk parçası olduğunu belirtiyor.

Instagram’daki gönderileri kaydederek istediğiniz zaman göz atabilme olanağı da Twitter’a ekleniyor. Tweet’leri artık kaydedebileceksiniz. Bu özellik de kaydırma özelliğinden sonraki hafta uygulamaya eklenecek.

DAHA UZUN TWEET'LER İÇİNSE ŞUBAT AYI İŞARET EDİLDİ

Musk’ın çok önceden duyurduğu ve Tweet Longer gibi sitelere gerek kalmadan uzun gönderiler paylaşmaya olanak sağlayacak olan uzun tweet atma özelliği de Şubat’ın ilk haftasında kullanıcılar ile buluşacak.

Twitter deneyimini baştan aşağı olmasa da büyük bir oranda değiştirip daha elverişli hale getirmeyi planlıyor.