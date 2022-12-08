Elon Musk'tan Twitter adımı: Bazı alanları yatak odaklarına dönüştürdü
Twitter’ın ofislerinde yatak odalarına dönüştürülen alanların fotoğrafları ortaya çıktı.
Twitter’ın ofislerinde yatak odalarına dönüştürülen alanların fotoğrafları ortaya çıktı. ABD’nin San Fransisco kenti yetkilileri BBC’ye verilen fotoğraflarda bina kurallarına olası aykırılıkları incelemeye başladı.
Fotoğraflardan birinde çift kişilik bir yatak, elbise dolabı ve terlikler görülüyor.
Eski bir Twitter çalışanı, şirketin patronu Elon Musk’ın sosyal medya platformunu satın almasından bu yana San Fransisco’daki Twitter merkezinde kaldığını söyledi.
Fotoğraf: BBC
Musk geçen ay tüm Twitter çalışanlarına yolladığı elektronik postada başarılı olmaları için “çok fazla çalışmaları gerektiğini” söylemişti.
San Fransisco Bina Denetim Bürosu, bir şikayetin ardından olası ihlallerin incelenmeye başlandığını doğruladı.
Musk ise kent yönetiminin “yorgun çalışanlarına” yatak vermesi nedeniyle şirketleri eleştirdiğini söyledi.
Fotoğraf: BBC
Musk daha sonra sildiği tweetinde “şirket düzelene dek” ofiste yatıp kalkacağını söyledi. BBC’ye ayrıca, Twitter’da yatak olarak kullanılan kanepelerin fotoğrafları da verildi.
Bir diğer konferans odasında da çalar saat ve bir yatağın üzerindeki fotoğraf da görülüyor. Eski bir Twitter çalışanı “Otel odasına benziyor” derken, Musk’ın düzenli olarak şirketin San Fransisco’daki merkezinde kaldığını belirtti.
Twitter henüz BBC’nin yorum talebine yanıt vermedi.
Fotoğraf: BBC
AMACINA UYGUN KULLANIM İNCELEMESİ
Ekim ayında Twitter’ı satın alan Musk, tüm şirket çalışanlarına “yüksek yoğunlukta uzun saatler çalışmaları gerektiğini” söylemiş ve “Sadece istisnai performans geçer not alacak” demişti.
California Eyaleti Senatörü Scott Wiener BBC’ye yaptığı açıklamada, “Şimdi de çalışanlarını Twitter’da yatırıyor. İnsanların umurunda olmadığı net. Kendisine çalışan insanları umursamıyor” dedi.
San Fransisco Bina Denetim Bürosu’ndan bir yetkili BBC’nin ABD’deki ortağı CBS News’e yaptığı açıklamada “Binanın amacına uygun kullanıldığından emin olmalıyız” diye konuştu.
Musk, Twitter’da bir gazeteciye verdiği yanıtta kent yönetiminin, çocukları opioid ilaç kullanımının sonuçlarından korumaya öncelik vermesi gerektiğini söyledi.
Mayıs 2020’de Musk’ın şirketi satın almasından önce Twitter isteyen personelin “daima” evden çalışabileceğini çünkü Covid-19 kapanmaları sırasında alınan uzaktan çalışma önleminin başarılı olduğunu söylemişti. Musk geçen ay ise evden çalışma uygulamasına son vermişti.
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- İşte 2023 yılının poşet fiyatı
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- NATO'nun kapısını açan minibüsçü Mahmut
- AKP istismara sessiz kaldı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- Çocukları BİM'e götürüp slogan attırdı!
- Ücretsiz yemek önergesine AKP'li belediyeden 'yanıt'
- Ölümlü kazaya karışan Cengiz'in oğlu 'itibar' peşinde
- Kemal Kılıçdaroğlu ateş püskürdü