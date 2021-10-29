Elon Musk üniversite kuruyor: 'Teksas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü'
Tesla ve SpaceX CEO'su, ABD'li milyarder Elon Musk, 'Teksas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü' isimli yeni bir üniversite kuracağını açıkladı. Musk'ın söz konusu haberi duyurduğu paylaşımı, kısa sürede yüz binlerce etkileşim aldı.
Forbes dergisinin milyarderler listesine göre dünyanın en
zengin insanı ünvanını ele geçiren ABD'li milyarder girişmici Elon Musk, yeni
bir üniversite kuracağını söyledi.
Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni
üniversite kurmayı düşünüyorum: Teksas Teknoloji ve Bilim Enstitüsü"
ifadelerini kullandı.
Milyarder girişimci, üniversitenin 'herkes tarafından takdir
edileceğini' sözlerine ekledi.
Sputnik Türkiye’de yer alan habere göre; Musk, geçtiğimiz
günlerde ABD'de gündemde olan 'milyarderlere daha fazla vergi' tasarısına tepki
göstermişti.
Musk, Twitter'da Washington Post muhabiri Christian
Davenport'un tasarıda Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un önümüzdeki 5
yıllık dönemde 50 milyar dolar ve 44 milyar dolar tutarında olabilecek vergi
faturalarının, Mars misyonu için kullanılabileceği yönündeki paylaşımına yanıt
vermişti.
Yanıtında Musk, "Planım, parayı insanlığı Mars'a götürmek ve bilincin ışığını korumak için kullanmak" ifadelerine yer vermişti.
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