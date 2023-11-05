Elon Musk: Yapay zeka insanların bütün işlerini sonunu getirecek

Yayınlanma: 05.11.2023 - 12:00

Güncelleme: 05.11.2023 - 12:00

Tesla ve Space X'in sahibi Elon Musk, Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak ile gerçekleştirdiği bir görüşme sırasında yapay zekanın insan işlerini sona erdireceği ve her şeyi yapabileceğini iddia etti.

Musk, yapay zekanın insanlardan daha zeki olacağını ve "Bence burada tarihteki en yıkıcı gücü görüyoruz, ilk kez en zeki insandan daha zeki bir şeye sahip olacak" dedi.

Musk ayrıca yapay zekanın işleri geçersiz kılmasının büyük bir sorun yaratabileceğini ve bunun "sihirli bir cin sorunu" olduğunu ifade etti.

Yapay zeka, son yıllarda birçok endüstride yaygın olarak kullanılıyor. Ancak bu teknolojinin yanlış bilgi içeren veya intihal yapan içerikler üretme potansiyeli de bulunuyor. Yapay zekanın işgücü piyasasına ve topluma etkileri giderek daha fazla dikkat çekiyor.

Elon Musk, Tesla ve diğer şirketlerinde yapay zekayı kullanıyor olmasına rağmen, teknolojinin etik ve toplumsal sonuçlarına dikkat çekmeye devam ediyor. Bu konudaki tartışmaların ve düzenlemelerin ilerleyen dönemlerde artması bekleniyor.