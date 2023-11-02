Elon Musk, Tesla Cybertruck hakkında ayrıntıları açıkladı...

Yayınlanma: 02.11.2023 - 17:12

Güncelleme: 02.11.2023 - 17:12

Elon Musk, Joe Rogan Experience podcast'ine bir Tesla Cybertruck ile katıldı ve elektrikli kamyonet hakkında birkaç ayrıntı daha açıkladı.

Cybertruck üretim versiyonunun defacto lansmanı da olacak olan Cybertruck teslimat etkinliğine artık resmi olarak 30 günden a kaldı. electrek.co'nun aktardığına göre etkinlikte Tesla'nın nihayet Cybertruck'ın resmi özelliklerini ve fiyatını açıklaması bekleniyor.

Elon Musk, Joe Rogan ile konuşmak için JRE podcast'ine katıldı ve yanında bir Cybertruck getirdi. Rogan, paslanmaz çelik kamyonete bileşik yayıyla atış bile yaptı.

Bundan sonra ikili bölümün ilk 20 dakikasını Cybertruck hakkında konuşarak geçirdi.

TESLA CYBERTRUCK AĞIRLIĞI

Musk çoğu detayı ay sonundaki etkinlikte açıklamak istiyor gibi görünüyor, ancak yine de bazı bilgiler yayımladı. Örneğin, Cybertruck'ın yaklaşık 3 bin 175 kilograma (kg) ağırlığında olacağını, bazı versiyonlarının ise 2 bin 700 kg civarında olacağını söyledi.

TESLA CYBERTRUCK HIZLANMASI

Musk ayrıca Tesla'nın 3 saniyenin altında bir 0'dan 100 km/sa hızlanma süresi hedeflediğini söyledi. Üç motorlu versiyonun 2019'daki ilk tanıtımında bu hedef zaten belirtilmişti, ancak üretime sadece bir ay kala bu hedeften tekrar bahsedildi.

TESLA CYBERTRUCK YILLIK ÜRETİM

Son olarak CEO, Tesla'nın yılda yaklaşık 200 bin Cybertrucks üretmeyi hedeflediğini, bunun geçen ayki kazançlar sırasında bahsettiği yılda 250 bin araç hedefinden daha düşük olduğunu, ancak yanlış söylemiş olabileceğini de belirtti.

Musk, resmi ayrıntıların 30 Kasım'daki teslimat etkinliğinde açıklanacağını yineledi.